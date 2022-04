San Martín: “Es hermoso lo que estoy viviendo"

Llegó en silencio y poco a poco va ganando protagonismo. Cuando Pablo De Muner recomendó su incorporación, no muchos conocían sus antecedentes. Juan Miritello, a quien el entrenador conocía de la Reserva de Defensa y Justicia, acababa de culminar una gran temporada en la Primera B Metropolitana defendiendo la camiseta de Talleres de Remedios de Escalada.

Con 11 goles en 28 partidos (contando Apertura y Clausura), había sido uno de los goleadores de la temporada y cuando recibió la propuesta de sumarse al “Santo” no lo dudó ni un instante. Claro, sabía que era la chance ideal para dar el salto definitivo en su carrera. “Poder llegar a un club tan grande como San Martín fue hermoso; quiero sacarle el jugo a esta oportunidad”, confiesa en diálogo con LG Deportiva.

En seis partidos (lleva 257 minutos en la cancha) y tan sólo dos como titular (Deportivo Maipú y Quilmes) ya se dio el gusto de marcar dos goles; un promedio nada despreciable para un centrodelantero: en su corta carrera, lleva 14 festejos en 2.860 minutos; casi un grito cada dos partidos. “Es buenísimo, una alegría inmensa. Lo que estoy viviendo es hermoso”, asegura con la idea de ir por más, de no levantar el pie del acelerador. Todo lo contrario. “Soy un chico que está empezando su carrera y poder jugar y marcar goles en este club es algo muy bueno. Soy un agradecido a cada club en el que me tocó jugar porque soy consciente que me dieron la oportunidad de mostrar lo que puedo dar. Ahora quiero ir por más”.

Si bien llegó para luchar el puesto junto con Lucas Cano e Iván Maggi, con esfuerzo y goles clave comenzó a abrirse su camino; y sabe mejor que nadie que todo lo bueno que pueda llegar a hacer será importante para su carrera. “En Talleres, por ejemplo, aproveché la oportunidad y jugué muchos partidos; algo fundamental para todo futbolista. Hoy estoy muy bien, me siento bárbaro. Creo que la chance de jugar en un club tan grande me llegó en el momento justo. Me siento preparado para el desafío. Además, el grupo es muy bueno y los más grandes te dan la tranquilidad y la confianza para poder hacer lo que sé y lo que pide el DT.

De todos los delanteros que tiene el plantel, él parece ser el más “9” de área. “Me gusta jugar dentro del área, bien de centrodelantero, entre los dos centrales. Claro que no tengo problemas en aportar lo que pide Pablo, que es tirar diagonales, salir... Además, sé que eso me permitirá ser un poco más completo como jugador. A mí me gusta preguntar, aprender y trato siempre de crecer en el juego. Es algo que llevó en mí”, explica tratando de ponerle paños frío a la necesidad de todo “9” de aportar goles. “Pienso en jugar y en tratar de hacer lo mejor dentro de la cancha. Obvio que siempre quiero meter goles, más allá que sé que lo más importante es trabajar y tener la idea clara”, señala.

Sus gritos de gol son llamativos. Juegue como titular o esté en el banco, los haga él o cualquiera de sus compañeros, Miritello festeja con fuerzas. Grita con todo y no se guarda nada. “Qué se yo... Lo vivo así. A veces me da un poco de vergüenza verme en los festejos. Pero es hermoso que el equipo convierta, por más que no sean goles míos, sirve para el objetivo grupal”, dice metiéndose de lleno en el duelo de hoy ante Independiente Rivadavia. “En nuestra cancha, con nuestra gente, tenemos que ganar siempre. Además, así le daremos más importancia al punto que sacamos contra Quilmes. Hay que seguir por el camino en el que venimos. El otro día jugamos uno de los mejores partidos; hay que ir por ahí y mejorar”, sentencia el goleador que tiene el mismo objetivo que el “Santo” impulsar su vida y su carrera hacia arriba.

Desde las 21.10

San Martín: Darío Sand; Nicolás Sansotre, Hernán Pellerano, Juan Orellana y Franco Quiroz; Valentín Larralde, Rodrigo Herrera y Alberto “Tino” Costa; Federico Jourdan, Juan Miritello y Diego Sosa. DT: Pablo De Muner.

Independiente Rivadavia: Leandro Finochietto; Jorge Scolari, Jorge Zules Caicedo, Mauro Maidana y Juan Freytes; Lucas Ambrogio, Sebastián Navarro, Gustavo Turraca y Emiliano Endrizzi; Franco Coronel y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez.

Árbitro: Lucas Comesaña.

Estadio: La Ciudadela. TV: TyC Sports.



“La Lepra” llega motivada y con dos regresos en el “11”

Luego de un comienzo irregular, y tras tres derrotas en fila, Independiente Rivadavia logró sacarse la espina. El fin de semana pasado derrotó 2 a 1 (como local, luego de empezar en desventaja) a Tristán Suárez; y llegará a La Ciudadela con la idea fija de dar el golpe.

“Es un rival de peligro. Tiene un delantero como Matías Quiroga, que baja todo lo que le tiran y obliga siempre. Debemos estar muy atentos en defensa y tratar de imponernos en el juego”, alertó Pablo De Muner a los suyos.

Además de haberse sacado la “mufa” en el último partido, Gabriel Gómez recuperó a dos soldados: Juan Pablo Freytres (cumplió la fecha de suspensión e ingresará por Lucas Agolzino) y Franco Coronel (jugará en lugar de Pablo Palacio).

Así, con cambio de nombres, de posiciones, pero con un tradicional y rocoso 4-4-2, Gómez intentará que su equipo pise fuerte en Bolívar y Pellegrini y pueda llevarse un resultado que le permita seguir creciendo en un torneo en el que no comenzó de la manera esperada.

No será un juego sencillo y eso lo saben todos en La Ciudadela.

RINCÓN "SANTO"

Muchos cambios en los concentrados

Hernán Lopes, Lucas Diarte, Fernando González, Gustavo Abregú, Juan Imbert y Milton Céliz se quedaron afuera de la convocatoria para el juego de esta noche. En sus lugares, ingresaron Adriano Romero, Franco Quiroz (jugará como titular en reemplazo de Diarte), Agustín Prokop, Mauro Bellone, Iván Navarro e Iván Maggi. Además de ellos y de los posibles titulares quedaron concentrados anoche en un hotel de la zona del ex Abasto: Nicolás Carrizo, Ulises Abreliano, Tomás Escalante y Patricio Pérez. Uno de ellos se quedará afuera del banco.

Siguen las obras en el estadio

Los operarios continúan con trabajos de remodelación en La Ciudadela. Se está trabajando a fondo para poder terminar el restobar, la nueva cantina del primer piso y el museo. También se instalarán las nuevas butacas en los bancos de suplentes, mientras se esperan los pullman y las plateas para la tribuna Norte Alta. Por otro lado, desde la CD anunciaron que en las próximas semanas comenzará una importante obra en la tribuna de calle Rondeau. “Se realizará un trabajo de refuerzo y se la nivelará en la parte superior, agregando algunos escalones para que toda la estructura tenga la misma altura. Así, se ganará un poco en capacidad”, explicaron.

El “Botellero” dio el golpe en Adrogué

Brown (A) se quedó con las ganas de llegar a la cima. Deportivo Maipú, mostrando destellos de buen juego, lo derrotó 2 a 1 a domicilio. El que aprovechó la situación fue Instituto, que gracias a un penal muy polémico, venció como local 1 a 0 a Sacachispas y se colocó como nuevo escolta. El resto de los resultados fueron: Guillermo Brown 0-Almagro 1, San Telmo 0-Gimnasia (J) 0, Tristán Suárez o-Ferro 0, Chacarita 3-Nueva Chicago 1 y Chaco For Ever 2-Flandria 2. Hoy, Belgrano tiene la chance de estirar la ventaja en la cima cuando visite a Güemes. Los otros partidos que se jugarán hoy serán: Defensores de Belgrano-Quilmes y Santamarina-Estudiantes (RC).