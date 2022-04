San Martín: sostener el nivel de inicio, un “santo” objetivo

Más allá de la bronca por haber tenido que repartir puntos en la cancha de Quilmes, desde un primer momento Pablo De Muner intentó destacar lo bueno.

Pasaron las horas, comenzó a poner el foco en el juego contra Independiente Rivadavia, pero su pensamiento no cambió en lo más mínimo. “En este caso el orgullo le gana a la bronca, sinceramente. De cara al futuro lo que se hizo es muy bueno, es valorable y elogiable. Nos da una muy buena perspectiva; obviamente que ahora tendremos que sostener ese nivel, mejorarlo y tratar de extenderlo a lo largo de los 90 minutos de cada partido”, aseguró el entrenador en la rueda de prensa habitual de cada semana.

Extender el nivel a lo largo de los 90 minutos… La afirmación que lanzó tiene una explicación clara y concreta. Los números son fríos, casi nunca mienten y en este caso demuestran una desigualdad de rendimiento entre una etapa y la otra.

En nueve fechas disputadas, San Martín se erigió como el mejor equipo de los primeros tiempos. En ese período sacó el 85,19% de los puntos que disputó, gracias a que en siete ocasiones se fue al vestuario en ventaja y en las dos restantes culminó la primera mitad en empate. En ese lapso de tiempo anotó nueve de los 12 tantos que lleva en el torneo y aún no recibió goles.

El rendimiento “santo” hizo que claramente se destaque por sobre el resto de los participantes del campeonato. Supera largamente lo hecho en idéntico lapso por Instituto (reunió el 62,96% de los puntos), Chacarita y Chaco For Ever (ambos el 59,26%) los equipos que lo siguen en la tabla de los primeros períodos. Pero no sólo es el mejor de su categoría en ese rubro.

El “Santo” sacó mejores dividendos en las primeras mitades que River (75%), el mejor de la Copa de la Liga Profesional; Ituzaingó (66,67%) el que más puntos cosechó en la B Metropolitana y Claypole (62,50), el de mejor porcentaje en la Primera C; todo eso tomando como referencia los torneos organizados por AFA que llevan disputadas más de cinco jornadas.

“Muchas gracias. Está bueno que se resalte”, agradeció cuando LG Deportiva le remarcó esos parámetros; algo por lo que él se desvive. Sí; De Muner está en cada detalle. Le gusta desmenuzar los datos que dejan cada partido y también las diferentes situaciones del juego. Por eso intenta encontrar las variables que hicieron que San Martín esté en el puesto 32 de la tabla de los segundos tiempos. Con el 29,63% de los puntos en juego (producto de una victoria, cinco empates y tres derrotas; marcó tres goles y le convirtieron siete), sólo supera en productividad a Mitre de Santiago, Santamarina, Güemes, Villa Dálmine y Tristán Suárez. “Y… puede ser por algo físico, mental, táctico y estratético. Aunque también puede ser por un conjunto de todas esas cosas”, dijo el DT resaltando que su plan no se modifica nunca y que siempre la idea es ser protagonistas independientemente de los nombres y los esquemas que pueda llegar a utilizar. “La intención siempre es la misma. Quizás nos esté faltando esa personalidad o ese talento que por ahí tienen esos jugadores que juegan de entrada. Aunque si te ponés a analizar, muchas veces iniciamos los partidos sin los jugadores que, por ejemplo, iniciaron el otro día y el equipo igual anduvo bien en el primer tiempo”.

Está clarísimo que si San Martín logra sostener todo lo que hace en los primeros tiempos a lo largo de un partido, pelear arriba estará casi garantizado. “Mejorando lo de los segundos tiempos todo se puede acomodar a futuro”, advirtió sobre lo que resta en una categoría muy complicada en la que nadie regala nada y en la que muy pocos equipos proponen más de la cuenta. “Las intenciones de ir por más siempre están; siempre queremos atacar y meter más goles. Pero esta categoría es muy difícil; hay mucha gente que subestimó a Deportivo Maipú y hasta minimizó nuestra victoria. Pero es un equipo que juega bien y está peleando arriba. Acá hay que hacerse fuerte en todos los aspectos y mejorar día a día. En esa búsqueda estamos”, concluyó remarcando que si logran extender la producción de los primeros tiempos a lo largo de cada juego, todo será mucho más sencillo.

Una baja, dos regresos

Lucas Diarte tiene una distensión muscular en el muslo izquierdo y estará entre siete y 10 días afuera. En tanto, Nicolás Sansotre y Juan Orellana ya están en condiciones de volver a jugar.