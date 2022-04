Una hora más de clases: “no será los sábados ni en contraturno”

La 117º asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), realizada ayer en la ciudad fueguina de Ushuaia, ratificó por unanimidad la propuesta del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, de agregar -de piso- una hora de clase a la jornada educativa en escuelas primarias de gestión pública de todo el país. Es decir, extender de cuatro a cinco horas diarias -en una primera instancia- la enseñanza, totalizando 25 horas semanales. De qué manera y desde cuándo se implementará surgirá de las mesas de trabajo que se llevarán a cabo en cada distrito, con los diferentes actores del sector educativo.

Del encuentro participaron los ministros de Educación de todo el país, entre ellos el tucumano Juan Pablo Lichtmajer. Aún en la “Ciudad del Fin del Mundo”, a más de 3.700 kilómetros de San Miguel de Tucumán, el funcionario dialogó con LA GACETA y subrayó que se va a consensuar con todos los sectores antes de llevar a la práctica implementación de la jornada extendida. “Quiero desterrar la idea de lo sorpresivo y del vértigo. Lo que empieza ahora es un proceso de diálogo, en el marco de la implementación”, dijo. Y agregó: “a lo que aspiramos es a una implementación gradual, no abrupta; que vaya incrementándose en el año y en el ciclo lectivo que viene. Buscamos llegar a que todas las escuelas primarias pasen a tener 25 horas semanales. Eso va a llevar planificación y diálogo. Creo que es un objetivo compartido por argentinos y argentinas. Ojalá en el futuro sean más horas, pero comenzamos con una”.

El titular de la cartera educativa provincial reconoció que la intención es que la extensión horaria se lleve a la práctica desde este año, pero advirtió que no hay una fecha establecida. Aseguró que buscarán que el tema madure en los diálogos que se van a generar y que allí se defina la modalidad. “Nosotros no le vamos a desordenar la vida a la gente, no. Sábado o contraturno, no”, sentenció.

Contemplado en la ley

El también ex rector de la Universidad San Pablo-T remarcó que la extensión horaria es algo contemplado en la Ley de Educación Nacional (N°26.206). En el artículo 28 se indica que las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa “con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley”. Mientras que en el 135, se indica que el CFE definirá los criterios organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones necesarias para implementar la jornada extendida o completa, con el objeto de introducir nuevos contenidos curriculares propuestos para la Educación Primaria. Agrega que, hasta tanto no haya concluido la planificación y la ejecución de dicha implementación, las jurisdicciones deberán garantizar un mínimo de 20 horas de clases semanales para las escuelas primarias (el sistema actual).

El funcionario provincial explicó que la iniciativa se toma, precisamente, para avanzar en el pleno cumplimiento de la ley N°26.206. Insistió con que se va a consensuar con todos los sectores: comunidad educativa, directores, familias y las organizaciones de los trabajadores. “Me parece que más educación producida en más horas de clases es algo que goza de un muy alto nivel de adhesión de parte del sistema educativo y de la población. Más horas de clases es más conocimiento. El consenso general es que es algo bueno. A partir de allí hay que trabajar en cómo implementarlos”, reflexionó, y remarcó que hay que considerar diversos aspectos, entre ellos los económicos y los geográficos. Puso como ejemplo que no es lo mismo una escuela del centro que otra del interior de Tucumán. Agregó que se trabajará a nivel provincial, pero también junto a funcionarios de otras provincias del norte.

Aunque queda mucho por dialogar, debatir y consensuar, trascendieron algunas posibilidades que se barajan a nivel nacional. Una de ellas sería fraccionar en dos partes la nueva hora (que ingresen 30 minutos antes y salgan 30 minutos después del horario actual) para que el impacto no sea significativo.

Reacciones y posturas

Desde que se conoció la iniciativa de la Nación de extender una hora el dictado diario de clases hubo opiniones divididas entre los padres y madres consultados por este diario. La mayoría vio positivo que se incremente una hora a la jornada, aunque otra parte planteó que con el régimen actual los niños y niñas ya terminan agotados. Otros se preocuparon por el impacto que podría tener en la organización en la rutina diaria de la familia.

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), que conduce David Toledo, fue cauta al momento de opinar ya que aún no hay plan concreto, pero advirtió que van a “exigir que se garantice la infraestructura necesaria”. En las redes sociales, en tanto, se pudo leer a varios docentes preocupados dado que muchos de ellos cuentan con horas en distintos establecimientos y la extensión podría significarles una complicación en el traslado o una superposición horaria.

El ministro subrayó que la decisión ratificada por el CFE no alcanza a colegios del ámbito privado. En la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en tanto, la secretaria académica Carolina Abdala remarcó que tampoco tendrán que implementar cambios en el Gymnasium y la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento dado que ya contemplan este método académico. “Nosotros ya estamos desarrollando la cantidad de horas semanales que se solicitan, así que esta situación no generaría cambios”, expresó.

Convenio con Arsat: Internet para el 90% de los establecimientos

Lichtmajer participó de la firma de convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y Arsat para la implementación de un plan que brindará conexión a internet al 90% de los estudiantes de escuelas públicas de todo el país. El convenio fue firmado por el titular de la cartera educativa, Jaime Perczyk, y el presidente de la compañía, Matías Tombolini. “Celebramos y apoyamos esta iniciativa en la que la Argentina avanza un paso más para cerrar la brecha digital. La conexión a internet es un derecho y una herramienta fundamental para democratizar el acceso a la información”, dijo Lichtmajer.