Atlético: “Tenemos que seguir creciendo"

Con el deseo de mejorar en defensa y evitar más caídas del arco, el técnico Juan Manuel Azconzábal cambiar fichas en el equipo. Así, decidió darle una oportunidad al arquero con ascendencia cubana Dante Nicolás Campisi, que había llegado a la provincia apadrinado por el ex futbolista paraguayo José Luis Chilavert.

Con el pasar de los partidos, Campisi demostró seguridad bajo los tres palos, sobre todo en el empate 1 a 1 con San Lorenzo. Por eso, “Nico” esperará repetir esa actuación, cuando Atlético reciba esta tarde a Gimnasia, en el Monumental “José Fierro”, desde las 19.

Campisi tuvo que reemplazar a Tomás Marchiori, quien se había ganado la titularidad desde la primera fecha, pero los resultados no acompañaron al “Decano”. En cambio, Campisi se lució en las últimas dos presentaciones del equipo.

Como local, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, tapó un fuerte remate de Alejandro Martínez y un cabezazo del uruguayo Renzo López. ¿Y en el último partido? Terminó siendo la figura de la cancha, con atajadas fenomenales.

Sin embargo, el ex Sol de América, uno de los puntos más altos del “Decano”, en diálogo con LG Deportiva aseguró que aún le falta mucho para alcanzar el nivel deseado y prefiere, primero, priorizar lo grupal. “Trabajamos para ir mejorando, conforme no estoy. Creo que tenemos que seguir creciendo, no solamente en lo individual, sino en lo grupal. Sé que puedo dar más, seguir mejorando y bueno, trabajo por eso”, dijo.

El arquero de 29 años, ante el “Ciclón”, tuvo tres intervenciones para que su equipo no caiga en el marcador. Dos por aire y una despejando con el pie derecho. Jalil Elías tiró un centro para Adam Bareiro y Campisi, antes de que el balón llegara al delantero, optó por despejarla con sus piernas. Una verdadera gran maniobra.

“Trabajamos toda la semana para poder generar cosas así. No se nos estaban dando últimamente los resultados, pero el equipo trató de sumar, como lo hacemos todos los días y cada fin de semana. Lo necesitábamos mucho, no la veníamos pasando bien”, explicó el arquero, sobre el empate que rescató el equipo la fecha pasada.

Actualmente, Atlético se encuentra en el fondo de la Zona “A”, a cuatro puntos de Gimnasia. Además, también mira de reojo la otra tabla. Consciente de esto, Campisi aseguró que una victoria hoy será fundamental para regresar al “Decano” donde se merece estar, en los primeros puestos. “No nos preocupa, nos enfocamos en nosotros. Sabemos que tenemos rivales, que todos los partidos van a ser difíciles. Si empezamos a pensar más en nosotros, en nuestras virtudes, vamos a poder seguir obteniendo resultados como el de la fecha anterior”, aseguró.

“Hay que cambiar la mentalidad, dejar de mirar la tabla de abajo y ver la de arriba. Este club estuvo aspirando los últimos años a los primeros puestos. Nosotros tenemos que hacernos cargo para poder regresarlo ahí”, finalizó.

Desde las 19

ATLÉTICO: Nicolás Campisi; Marcelo Ortiz, Manuel Capasso, Nicolás Thaller y Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Gastón Gil Romero, Guillermo Acosta y Ramiro Carrera; Ramiro Ruiz Rodríguez y Augusto Lotti. DT: Juan Azconzábal.

GIMNASIA: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta; Leonardo Morales, Oscar Píriz y Matías Mellusso; Ramón Sosa, Agustín Cardozo, Brahian Alemán y Lautaro Chávez; Eric Ramírez y Cristian Tarragona. DT: Néstor Gorosito.

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Monumental “José Fierro”.

Por TV: TNT Sports.

Gimnasia también tiene sus urgencias

Al igual que el equipo de Juan Manuel Azconzábal, Gimnasia de La Plata llega con la necesidad de sumar de a tres unidades. Si bien el promedio no lo aqueja, sí las posibilidades de meterse entre los cuatro que buscarán el título. Está a cinco de Argentinos, que se estaría quedando con el último boleto a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Los de Néstor Gorosito suman nueve puntos en lo que va del torneo, producto de dos triunfos (el último conseguido la fecha pasada sobre Talleres por 2 a 1 de local) y tres empates. Los del bosque platense no pudieron ganar todavía fuera de casa. Acumulan tres caídas en esa condición (4-0 ante Banfield y River, 3-2 frente a Defensa y Justicia). Recibieron 11 goles y apenas marcaron dos, lo que muestra que además le cuesta anotar de visitante. Esto podría ser un dato muy positivo para el “Decano”. Solamente pudo robarle un punto a Racing, en la primera fecha.

Además, el “Albiazul” es el segundo equipo más goleado del grupo, con 15 goles en contra (uno menos que los de 25 de Mayo y Chile). Sólo pudieron gritar gol en ocho ocasiones; Cristian Tarragona y Brahian Alemán marcaron seis tantos (tres cada uno)

La última vez que Gimnasia enfrentó a Atlético fue por la quinta fecha del Campeonato de la Liga. Esa vez, de local, el “Lobo” ganó por 1 a 0, con gol a los 95’ marcado por Alemán, que esta tarde irá desde el comienzo.

“Pipo” hará tres cambios con respecto al partido pasado ante la “T” : en la defensa, Matías Melluso por Germán Guiffrey; en el medio campo, Lautaro Chávez por Johan Carbonero y Agustín Cardozo por Nery Leyes.

CORAZÓN "DECANO"

Sigue la acción en juveniles

Por la fecha 4 del torneo de Juveniles de AFA, Atlético se medirá mañana con Rosario Central. La Cuarta, Quinta y Sexta división (foto) se presentarán en Rosario, a partir de las 9, en el predio de Baigorria. Mientras que la Séptima, Octava y Novena lo harán en el complejo de Ojo de Agua. Teniendo en cuenta la cercanía de Semana Santa, quedó determinado que la fecha 5 con Gimnasia de La Plata se jugará recién el sábado 23.

Preparan un gran recibimiento

De cara al duelo de esta tarde con Gimnasia, un grupo de hinchas, a través de la cuenta de Instagram @atletico_es_tucuman, inició una colecta de papeles para que sean arrojados en la salida del equipo a la cancha del estadio “José Fierro”. Además, aquel que colabore también estará participando por distintos premios: una remera de entrenamiento oficial Umbro; un reloj Montreal de joyería “Cipriani”, una remera de “Goldio”; una pulsera de silicona “Somos Tucumán” y una bandera institucional. Para participar de los sorteos hay que colaborar con $200.

Se inicia la novena fecha

Por la Zona “A” de la Copa de la Liga Profesional, desde las 21.30, en Junín, Sarmiento recibirá a San Lorenzo. Por la Zona “B”, desde las 19, Arsenal será local en sarandí ante Godoy Cruz. Y, a partir de las 21.30, Central y Colón se miden en el “Gigante de Arroyito”.

Cerca de cerrar un refuerzo inesperado

Al cierre de esta edición, se conoció que Atlético tiene avanzada la llegada del delantero Francisco Di Franco, futbolista que jugaba en el Dnipo de Ucrania y tuvo que escaparpor la invasión rusa. Si se llega con los tiempos (ayer venció el plazo de FIFA), firmará a préstamo hasta el 30 de junio.

Con atención en las oficinas del club

La oficina para socios, ubicada en el estadio, atenderá hoy, desde la 10 hasta las 13. Allí, se venderán abonos para los sectores de tribunas Laprida, Caro y Reartez. Por otro lado, no se podrán adquirir abonos de platea, ya que todas las ubicaciones estarán a la venta en boletería.