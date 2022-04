Atlético: los resultados mandan

“Siempre lo que termina validando todo es el resultado”, dijo Juan Manuel Azconzábal. El técnico del “Decano” abre su comparecencia ante la prensa con una frase honesta: después de todo, en su fuero íntimo debe de saber que estuvo a diez minutos de que su cargo de entrenador de Atlético corriera un riesgo extremo.

El “Vasco” enseguida aclara y completa sobre tal validación que otorgan los resultados: “No para los que estamos dentro, aunque evidentemente condiciona, pero sí para el resto”.

Nunca mejor comprobada esta observación que en la gris y lluviosa tarde del Nuevo Gasómetro. Los hinchas de San Lorenzo alentaron todo el partido y festejaban con éxtasis una victoria que ya parecía segura, sus primeros tres puntos como local en la Copa de la Liga.

Hasta que el gol de Ramiro Carrera para el 1-1 los dejó helados. Y mudos por un rato. Cuando Darío Herrera pitó el final, aparecieron cánticos de reprobación e insultos a granel. Algo que sucedió en Tucumán hace no mucho tiempo atrás, cuando el “Decano” fue goleado por Racing.

No se salvó nadie; de hecho, los simpatizantes del “Ciclón” exigieron “que se vayan todos” (con menciones especiales a Matías Lammens y a Marcelo Tinelli).

Toda la “bondad” expresada en los homenajes previos a los veteranos de Malvinas, en el aliento constante que sostuvo a su equipo en la búsqueda de abrir el marcador y luego en tratar de ampliarlo, desapareció como por “arte de magia” de un resultado (y de un gol del rival con gran dosis de fortuna).

En la misma silla que Azconzábal, apenas unos minutos antes, estuvo sentado Pedro Troglio. En sentido real y figurado, porque ambos vienen de soportar fuertes cuestionamientos en las últimas semanas.

El empate, por las circunstancias y la localía, finalmente dejó peor parado a “Pedrito” que al “Vasco”.

“Hoy no hicimos un mal partido, pero no ganamos y eso es la única cosa que nos queda. Si no ganás no sirve, y está perfecta la crítica”, afirmó el técnico del “Ciclón”.

“Tenés que ganar, si no ganás, la responsabilidad es del entrenador siempre”, desnudó su alma Troglio, poniéndole palabras a la “dictadura del resultado” que nos gobierna.

CORAZÓN "DECANO"

Ahora se viene el “Lobo”

El partido de la novena jornada ante Gimnasia de La Plata está confirmado para el viernes a partir de las 19. La delegación “decana” regresará hoy a nuestra provincia en el vuelo de las 13. Previamente harán trabajos regenerativos en el gimnasio del hotel, debido a los pocos días que quedan para el próximo partido.

Ahora es el turno de los chicos

Buscando una victoria que le permita meterse en la conversación con los cuatro que hoy están clasificando en la zona A, los orientados por Martín Anastacio visitarán a San Lorenzo, en su predio a partir de las 9. El “Decano” tiene 10 puntos, mientras que el local acumula cuatro. Lescano; Brandán, Sánchez, Romero, Valor, Ávila, Albornoz, Naranjo, Romero, Puch y Ortega serían los titulares para el partido de hoy.

Inferiores de AFA enfrentará a Rosario Central

Luego de los enfrentamientos ante Tigre, por la tercera fecha del torneo, la Cuarta, Quinta y Sexta división viajarán el viernes a Rosario, para medirse el sábado, a partir de las 9, ante el “Canalla” por la cuarta jornada del Torneo de los Juveniles de AFA. En tanto, Séptima, Octava y Novena se medirán ese día en el complejo de Ojo de Agua. Luego vendrá el parate por Semana Santa y después será el turno de enfrentar a Gimnasia.

Días y horarios confirmados

Luego de recibir a Gimnasia, Atlético visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional, el domingo 17 de abril, a partir de las 14. Luego, por la fecha 11 deberá ser anfitrión de Argentinos Juniors; ese partido se jugará el jueves (21/4) a partir de las 18.30 en el estadio Monumental.