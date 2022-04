Por la ley vigente, los alquileres superaron a la inflación

La discusión generada en torno a la Ley de Alquileres evidenció que a casi dos años de su implementación, la normativa, impulsada en su momento por el diputado Daniel Lipovetzky, tuvo un impacto contrario al que se buscaba. Mientras que legisladores, oficialistas y opositores, reconocieron que la norma no está bien y por eso debe avanzarse sobre su modificación, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Ferraresi, remarcó que esta norma “evidentemente no funcionó porque hay tres millones de alquileres y se inscribieron en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) no más de 230.000 contratos”. Si bien esta obligación no resultaba nueva, la legislación actual contiene expresamente que los contratos deben ser declarados por el locador ante el organismo y que su incumplimiento puede acarrear sanciones.

Ley limitante

En la primera reunión que mantuvo la Cámara de Diputados para delinear la manera en la que se debatirán los cambios sobre la normativa vigente, la representante de la Unión Cívica Radical (UCR), Karina Banfi, resaltó que esta discusión buscará “resolverles a los argentinos la problemática habitacional”, ya que la actual ley “no condice con la situación económica que está viviendo la Argentina”.

Los dichos de la diputada opositora guardan sintonía con un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba donde se asegura que los aumentos en los alquileres superaron ampliamente a los índices inflacionarios. De acuerdo al trabajo realizado por la entidad, la ley – vigente desde julio de 2020– “encareció los precios y limitó el acceso a viviendas por parte de inquilinos a causa de la retracción de la oferta”.

“Con la norma anterior, el precio de los alquileres avanzaba significativamente por debajo de la inflación. Tras la sanción de la nueva Ley de Alquileres, la tendencia cambió”, detalló el informe que tomó parámetros de precios en los conglomerados más importantes del país: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires (segmentado en la zona norte y la oeste/sur), Rosario y Córdoba. El trabajo refleja que desde la sanción de la norma, los alquileres aumentaron entre 157% y 184% en el Gran Buenos Aires; 135% en la Ciudad de Buenos Aires; 147% en Rosario y 112% en Córdoba.

Fabio Ezequiel Ventre, subdirector de la entidad cordobesa, explicó que “los alquileres en los 21 meses previos a la ley subieron entre 55 y 70% en pesos y la inflación del nuevo periodo estuvo cerca del 95%; mientras que en la actualidad en los 21 meses transcurridos de la ley, la inflación fue más alta: 107% y los alquileres subieron más”.

En esta misma línea, el profesional remarcó en Cadena 3 que este resultado no solo es producto de la indexación de los contratos sino también de “otras regulaciones que hacen que caiga la oferta entre un 15 y 25% respecto a la situación anterior y que explica la suba de los precios”, agregó.

Esta variable también se registró en la provincia. Días atrás, expertos en el sector habían dicho a este medio que uno de los efectos más preocupantes -especialmente para los arrendatarios- es que pese a que la variación acumulada registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sea del 50 %, los alquileres rondan un 53 % de incremento. Otra consecuencia es que alrededor de un 5% de las propiedades dejaron de estar en alquiler y pasaron a la venta.

Cómo sigue el debate

La comisión de Legislación General de la Cámara baja resolvió que el debate arranque el próximo martes 12 con la invitación a expositores del interior del país, bajo la modalidad mixta, es decir, de manera remota y presencial.

Las otras dos reuniones informativas serán el martes 19 y miércoles 20 de abril. Y, finalmente, en la última semana del mes, los días 26 y 27, de forma exclusivamente presencial, los diputados se abocarán a la discusión de las propuestas, bajo la intención de dictaminar el proyecto.

Acuerdo entre las partes: coincidencias entre inquilinos y propietarios

José Griselli es presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos y en torno a la discusión legislativa aseguró que “la ley no generó seguridad jurídica para nadie” y destacó que su sector y el de los propietarios arribaron a algunos acuerdos claves de cara al futuro.

“Nos pusimos de acuerdo inquilinos y propietarios en varios puntos. Nuestro proyecto es superador, no está radicalizado, y ambas partes cedimos con miras a que se descomprima esta situación tan caótica que se ha generado con la escasez de oferta”, dijo Griselli en diálogo con Fm Milenium. Y sostuvo que hay “buenas proyecciones” en cuanto a los efectos que pueda tener un nuevo esquema normativo sobre el tema.