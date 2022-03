Cafiero da vuelta la página y afirma que el adversario es Macri y no La Cámpora

Los discursos fueron moderados para adentro, pero duros hacia afuera. Los principales referentes del albertismo dejaron ayer en claro que el adversario a vencer es Juntos por el Cambio, personificado en Mauricio Macri, y no La Cámpora o la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha tomado distancia respecto de la gestión del presidente Alberto Fernández.

El primer mensaje lo dio la consejera del PJ nacional y diputada Victoria Tolosa Paz que, en la sede del justicialismo tucumano, llamó a fortalecer la actual administración de Gobierno en cada uno de los territorios del país. Y no fue un discurso al azar. El albertismo trata de ponerle paños fríos al enfrentamiento interno con La Cámpora y con la vicepresidenta de la Nación, en momentos en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le ha dado luz verde al acuerdo con la Argentina que, en el corto plazo, implica dejar de pensar el default y profundizar el cumplimiento de metas para encarrilar el rumbo económico y fiscal del país.

El discurso del ministro de Relaciones Exteriores y uno de los hombres más cercanos al Presidente, Santiago Cafiero, apuntó a la unidad del Frente de Todos, a un acompañamiento “sin medias tintas”. “Acá bancás o bancás, porque esto es el peronismo que tiene que estar acompañando al presidente del partido y de la Nación”, remarcó en el acto de lanzamiento del Plan de Formación y Capacitación 2022 del PJ.

SALA LLENA. Jaldo habla, mientras Manzur arenga a la militancia.

El canciller expresó que el peronismo unido logrará “que no vuelva más (Mauricio) Macri, con sus políticas de destrucción del trabajo y de profundización de la pobreza”. Tras enumerar que la gestión de Alberto Fernández heredó de Juntos por el Cambio una crisis de deuda que fundió a la Argentina, una pandemia de la que tuvo que hacerse cargo y ahora el arreglo con el FMI y los efectos de la guerra Rusia-Ucrania, Cafiero señaló que el PJ “no pone excusas; se arremanga, saca pecho y se pone a trabajar”. En ese aspecto, indicó que en el país hay dos modelos: uno individualista, representado por Macri, por Horacio Rodríguez Larreta, por Patricia Bullrich y por Javier Milei, entre otros, y otro colectivo, que busca la transformación de la sociedad con políticas inclusivas. Puso como ejemplo lo que sucedió en la anterior gestión gubernamental de Juan Manzur que, según relató, no ha recibido obras durante cuatro años del macrismo, “que no dañaban al peronismo, sino a toda la sociedad tucumana”. “No somos iguales. No debemos ser sectarios. Si lo somos, vuelve Macri”, acotó.

Cafiero insistió con que Alberto Fernández es el conductor del país y del Partido Justicialista. Al ser consultado por LA GACETA acerca de qué quiso decir con bancar sí o sí al Presidente, el canciller aclaró que no es un mensaje interno, sino a aquellos que critican la gestión desde la oposición. “Cuidado, el modelo y el proyecto de país que encarnan Cristina y Máximo Kirchner o La Cámpora es el mismo que representa el presidente de la Nación, yo y muchos compañeros”, consideró. Y, para dar una vuelta de página a la puja interna que se agudizó en los últimos días, agregó: “la pelea no es el camino. Todos tenemos que tirar para el mismo lado en este momento para bancar el Presidente y seguir transitando el camino de la recuperación económica”.

Previamente, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, había recordado que, junto con Manzur, habían padecido los efectos del Gobierno nacional conducido por Mauricio Macri. “No pudimos hacer una sola obra en cuatro años”, expuso ante los asistentes al salón de actos del PJ local. Jaldo resaltó que al Frente de Todos le costó llegar al poder a nivel nacional y, por esa razón, “vamos a seguir firme y no vamos a permitir que de afuera, mucho menos de adentro, nos vengan a dividir al Movimiento Nacional Justicialista”.

El cierre del acto fue realizado por el presidente del distrito Tucumán del PJ y jefe de Gabinete de la Nación. Manzur destacó el acuerdo con el FMI que, según dijo, traerá certidumbre a la economía. “Empezamos a transitar una nueva etapa, un nuevo camino, después de todas las cosas feas que nos pasaron. Aquí estamos firmes, manteniendo el rumbo porque sabemos dónde queremos ir”, destacó.

Detrás de escena

¿Pensando en 2023?.- Juan Manzur sigue dando indicios acerca de que está más cómodo en Buenos Aires y que, por ahora, no piensa retornar a la gobernación de Tucumán. De hecho, ayer volvió a resaltarlo en el acto realizado en el PJ local, al decir que, si bien ha sido electo mandatario, que es el presidente partidario y jefe de Gabinete de la Nación, “hoy, institucionalmente, el que conduce los destinos de la provincia se llama Osvaldo Jaldo. Por eso hoy los convoco a todos, sin excepción, el primero que estará a la par ayudando y estará a la par de Osvaldo Jaldo será Juan Manzur”. Dirigiéndose a la militancia, el gobernador en uso de licencia, reafianzó sus conceptos: “si yo en el rol político e institucional que tengo, les digo: para abajo, todos compañeros; para abajo, todos, y que quede claro que el peronismo tiene que seguir gobernando Tucumán y que no le queden dudas a nadie y es el gran desafío que tenemos todos”, arengó.

Mister selfie.- Fue el último en ingresar al salón de actos del PJ tucumano y el último en salir. Santiago Cafiero se sacó selfie con cuanto militante se le cruzó en el camino en la sede partidaria oficialista. El ministro de Relaciones Exteriores de la Nación accedió a todos los requerimientos de la militancia para retratar su visita a Tucumán. “Ahí va mister selfie”, dijo uno de los asistentes que se encontraba en el hall del edificio ubicado en calle Nuestra Señora de La Merced 157. Fue en clara ironía con la polémica que se desató con el canciller por su exposición en inglés en la feria de Dubai.

El invitado de los viernes.- A Juan Manzur se le hizo una costumbre retornar a Tucumán los viernes. La próxima visita a la provincia del jefe de Gabinete de la Nación está programada para la siguiente semana y sería en compañía del secretario de Energía, Darío Martínez. Es probable que Manzur asista a la asunción de Fabián Soria como ministro de Obras y Servicios Públicos, una ceremonia que dependerá de lo que defina la Legislatura y de un acuerdo entre el binomio que ganó las elecciones de 2019.

El festejo del Enohsa.- La visita a Tucumán del administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto (foto) tuvo dos objetivos. El primero fue celebrar que el organismo ya superó las 1.000 obras ejecutadas y en ejecución en el país. La segunda es consolidar la creación de la Delegación Norte Grande del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento que estará a cargo de Gerónimo Vargas Aignasse, que el lunes dejará su banca legislativa.