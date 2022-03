Viviana Canosa disparó contra Santiago Cafiero por sus insultos en inglés

En su programa de televisión, “Viviana con vos” que se emite por A24, la polémica conductora Viviana Canosa criticó al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero. La periodista criticó la entrevista realizada por María O’Donnell al Canciller.

El funcionario del gobierno de Alberto Fernández calificó a Jorge Lanata de “dickhead”. “Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí, yo creo que Lanata es un imbécil”, expresó Cafiero.

A raíz de los polémicos dichos del funcionario, Viviana Canosa salió con los tapones de punta a indagar sobre la carrera profesional de Romina Scalora, integrante del programa de María O’Donnell y criticó al encargado de Cancillería.

“¿Qué les generaremos? ¿Quién es esta mercenaria que le festeja al librero? La veo a esta chica, mientras Santiago Cafiero insultaba a Jorge Lanata, y mirá cómo se divierte. Van a salir corriendo todos, todas y todes. Labura en el Destape Web, la vi y me bardeó todo el tiempo, se cree mil. ¿De qué se burlaba? La gente se está avivando”, remarcó Viviana Canosa.

“Se llama Romina Scalora, es humorista. Entiendo que pidió disculpas y que no se estaba burlando de Lanata. Cerró su cuenta de Twitter. Me cuentan que el año pasado tuvo algunas apariciones en el programa de Beto Casella, en su rol de humorista. Uno la ve entre graciosa y nerviosa, pero creo que no tomó dimensión en Canciller. Le llegó una ola de gente a su Twitter”, informó el panelista del programa, Ezequiel Spillman.

“Cafiero se cagaba en la libertad de expresión y esta mini mercenaria lo disfruta. No les vamos a permitir que nos estén calumniando. Si hay que defender la libertad de expresión, Lanata es mi amigo”, afirmó la conductora.