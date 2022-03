"No hay default en Argentina porque hay una oposición responsable", afirmó Naidenoff

Luego que el Congreso aprobó por amplia mayoría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda, el senador radical Luis Naidenoff destacó que gracias a la responsabilidad de la oposición el país no entró en default.

"Hoy no hay 'default' en la Argentina porque hay una oposición responsable que también tiene vocación de poder, no somos una oposición testimonial", afirmó Naidenoff durante una entrevista con Radio Rivadavia.

El legislador justificó además el voto de Juntos por el Cambio (JxC) a favor del entendimiento con el organismo de crédito y apuntó contra el kirchnerismo. "El kirchnerismo duro jugó a la ruleta rusa, al default", sostuvo.

"No acompañamos a un Gobierno; lo hemos hecho por la Argentina", señaló y añadió: "Nosotros trabajamos para preservar la institucionalidad, somos una oposición previsible pero no ingenua y no queremos jugar a la ruleta rusa".