A favor y en contra del acuerdo con el FMI: las frases más resonantes del Senado

“El acuerdo con el FMI permitirá poder centrar el esfuerzo de gestión en el crecimiento de la economía y la reducción de la inflación, lo que redundará en el bienestar de la población. Que permita, con el menor costo social posible, levantar la pesada ancla del endeudamiento sin precedente en la que nos hundió el Gobierno anterior”

Ricardo Guerra

Frente de Todos (La Rioja)

“Esto es un nuevo préstamo contenido en un programa de facilidades extendidas para cumplir con las obligaciones del programa stand by anterior, lo que posibilitaría cumplir con los vencimientos este año y de esta forma evitar el default. La cuestión que debemos decidir es default si o default no, con lo que implicaría entrar en mora y no pagar”

Víctor Zimmermann

Unión Cívica Radical (Chaco)

“El Gobierno propone bajo crecimiento y por otro lado alta inflación. Y dicen que esto es para tranquilizar la economía. Yo no creo que los argentinos se sientan más tranquilos cuando se define que este es el panorama para adelante. Realmente tenemos que discutir cómo hacer que pase algo diferente con los aciertos y errores de ustedes y los aciertos y errores nuestros”

Martín Lousteau

Unión Cívica Radical (Ciudad de Buenos Aires)

“El FMI seguro te va a auditar, igual que un centro de rehabilitación. Vas a un centro de rehabilitación cuando probaste miles de formas de curarte y segur que el centro de rehabilitación tiene políticas rígidas. Y a eso llegamos por el endeudamiento”

Maurice Closs

Frente de Todos (Misiones)

“No se puede especular, no es momento. Ante tamaño fracaso de la dirigencia política de este país, la especulación no es un camino. La gente la está pasando muy mal para que nosotros con la calculadora estemos especulando cuánto nos salvamos”

Luis Juez

Juntos por el Cambio (Córdoba)

“Con el dinero que envió el FMI se podrían haber construido unas 1.112.000 viviendas. Es la solución para todos los hogares de la Argentina para los próximos 20 años y con lo que significa movilizar la construcción, madre de todas las industrias”

Sergio Leavy

Frente de Todos (Salta)

“Hoy no van a votar muchos senadores a este acuerdo, pero esto no es nuevo y lo sabemos de antes. El fuego amigo viene de antes y el marcarle la cancha al Gobierno viene de antes por parte de sectores del oficialismo, tanto en Senadores como en Diputados”

Julio Martínez

Unión Cívica Radical (La Rioja)

“La agenda del Gobierno está alejada de la gente y esto marca el gran grado de irresponsabilidad con la se maneja el país, actualmente. El grado de desaprensión que se tiene para con la sociedad. No solo estamos ante un gobierno débil, quebrado, apartado de la realidad, que no tiene plan y hace agua en todos los frentes”

Mario Fiad

Juntos por el Cambio (Jujuy)

“Toda deuda odiosa siempre tiene claros responsables y perjudicados. En este caso, el perjudicado es el pueblo argentino, somos cada uno de nosotros que sufrimos el ajuste y nos vemos limitados en nuestra independencia económica y nuestra soberanía política. Cuando se legitima una deuda como se está haciendo, lo que sucede es que se traba el desarrollo nacional. Esto no es contra del Gobierno, esto es defender los intereses y convicciones que siempre vamos a defender”

María Eugenia Catalfamo

Frente de Todos (San Luis)

“En el Gobierno nacional vemos contradicciones. Por un lado se dice que hay que bajar el déficit fiscal y dice que tenemos que poner todos de nuestra parte, pero por otro lado, instituciones como el PAMI nombra 206 personas en planta permanente o se crean nuevos programas u organismos. Es hora de que nosotros demos señales de austeridad y de reducir el gasto público”

Beatriz Ávila

Juntos por el Cambio (Tucumán)

“Debemos asegurar y cuidar la gobernabilidad y solucionar esta tremenda encrucijada que no nos deja opción, procurando salir de ella de la manera menos grave posible. Este acuerdo nos permitirá acumular reservas y facilitará los intercambios de Argentina con el mundo. Nos llevará a un crecimiento sostenido de la economía generando mayor producción y puestos de trabajo. Y hay que destacar que esta variable de ajuste no será ni con los trabajadores ni con los jubilados”

Sandra Mendoza

Frente de Todos (Tucumán)

“Me quiero solidarizar con el Gobierno. Yo se la incomodidad que deben sentir cada uno de ustedes en esas bancas. Yo la sufrí en la piel cuando éramos gobierno. Pero, hay una diferencia, nosotros sabemos reconocer los errores y hoy, aquí, hay algunas bancas vacías. Esas bancas vacías no hablan de crecimiento político, no hablan de tolerancia y veo a un Presidente solo, en la más profunda soledad”

Silvia Giacoppo

Juntos por el Cambio (Jujuy)

“No voto en contra de mi Gobierno, no voto en contra del Frente de Todos, al que pertenezco y estoy muy orgullosa de representarlo. Voto en contra de la deuda ilegitima que dejó Mauricio Macri y voto en contra del FMI, que una vez más, como desde 1956 vuelve a imponer y generar condiciones para repetir los ciclos de endeudamiento, crisis social y fuga de capitales”

Nora Giménez

Frente de Todos (Salta)

“En los dos años que les quedan no solo les pido responsabilidad, honestidad y transparencia, les ofrezco nuestra ayuda. Ahora, pidan ayuda con tiempo, no cuando el agua ya les llegó al cuello y sin alternativas. Eso es una trampa. Nos tienen acostumbrados a que el Congreso funcione como una escribanía y hoy somos su salvavidas, lo sabemos”

Gladys González

Juntos por el Cambio (Buenos Aires)

“De esta deuda, de estos millones de dólares tomados con vencimientos imposibles de pagar, con el último acreedor posible, sí, sí hay una clara responsabilidad. Por eso festejo que JxC nos acompañe. Festejo la responsabilidad que la oposición hace en este recinto, así como critiqué que no nos hayan dado presupuesto”

Pablo Yedlin

Frente de Todos (Tucumán)