Closs y un guiño a la oposición: "no hay que votar un plan de gobierno"

El senador misionero Maurice Closs pronunció un discurso que sorprendió a la oposición. “El endeudamiento de punta a punta del Gobierno anterior no creció solamente estos '45 mil palos' del Fondo Monetario, creció 100 mil”, planteó el oficialista en el recinto.

“Nadie puede dudar que el peor error que se cometió fue garantizar la salida de las divisas -llámenle fuga, capital timbero, cobarde, como quieran-, se le garantizó la salida a un tipo de cambio de $20 allá por abril de 2018, y ese fue el problema: cedieron reservas cuando no teníamos y se garantizó una rentabilidad del 20% en dólares, con el famoso carry trade”, afirmó.

El ex gobernador de Misiones sostuvo que el Gobierno debería haber “sujetado las reservas, tendría que haber subido el tipo de cambio, algo tendría que haber hecho… Pero el campeón del liberalismo dijo ‘no, vamos a darle a 20’. Y lo seguimos haciendo, y terminamos estampillados” pidiendo créditos al FMI. “Eso debe quedar claro: que se llegó a este prestamista de última instancia porque se perdió la confianza”, enfatizó.

Con todo, aclaró que no le gusta judicializar la política y en ese sentido consideró que no cree que la toma de deuda en sí misma pueda constituir un delito. “Ahora, ese hecho de manejar información y garantizar que aquel que trajo dólares, ganó un 20% de tasa y se llevó un 20% más de dólares, por ahí está bueno que se investigue. No hay que ofenderse porque alguien quiera investigar esto”, puntualizó.

Por otra parte, le dio la derecha a la oposición en cuanto a la nueva redacción del proyecto a ser votado: “Me parece un acierto, me parece que la oposición en este caso tuvo razón, no tiene por qué votar un plan de gobierno. Los planes de gobierno no se votan; sí hay que votar presupuestos, aunque no te gusten”, y recordó cuando el Gobierno de Cambiemos modificó el Presupuesto 2018 al día siguiente de haber sido votado”.