San Martín no puede fallar: se vienen días de mucha acción

Recuperar la intensidad, el funcionamiento colectivo, las buenas transiciones, la generación de situaciones de gol, la contundencia, pero sobre todo la victoria, son las prioridades que se fijaron en La Ciudadela durante esta semana. El tropezón en Mar del Plata, contra Alvarado, ya es parte del pasado. Pablo De Muner y sus pupilos apuntan a levantar la cabeza y a preparar la mente y el cuerpo de cara a dos semanas que prometen ser bien movidas.

Mañana desde las 18, contra Almagro, San Martín dará comienzo a una seguidilla de días en los que estará al palo. Claro, la fecha 7 es una de las dos jornadas (la otra es la 26) que la AFA determinó que jugasen entre semana durante la presente temporada de la Primera Nacional. Así, el miércoles desde las 17.05 televisado por TyC Sports, el “Santo” visitará a Nueva Chicago. “Luego del partido, el grupo volverá a la concentración porque el domingo retomarán los entrenamientos. El vuelo que nos llevará a Buenos Aires está programado para el martes al mediodía”, le confirmó a LG Deportiva un integrante del departamento fútbol. Y el juego por la fecha 8 fue confirmado para el lunes 28 desde las 21.10 (también televisado) contra Deportivo Maipú, en La Ciudadela.

“Tenemos tres partidos entre semana y estamos esperando que programen el juego por la Copa Argentina. Tal vez tengamos 15 días con partidos cada tres o cuatro días”, aseguró el entrenador, quien ya comenzó a mentalizar a sus jugadores. “Tenemos que tener siempre la ambición de crecer, de cada partido ir por más, de que nunca debemos perder esa ambición. Yo jamás estoy conforme, siempre pienso que podemos hacerlo mejor y apunto a mejorar. Se lo dije a los muchachos; acá la exigencia siempre debe estar a tope. Estamos en un club que exige siempre el máximo”, agregó.

Por los 32avos. de final de la Copa Argentina, San Martín debe cruzarse con Quilmes. Eso sí, como otros tantos partidos de la competencia, todavía no tiene una fecha definida. Pero desde Buenos Aires confirmaron que en los próximos días podría darse a conocer. “Seguramente se jugará en la primera mitad de abril”, le confiaron a LG Deportiva. Ese partido tiene dos escenarios posibles: el “Mario Kempes”, de Córdoba y el “Carlos Augusto Mercado Luna”, de La Rioja.

Ante este panorama, en Bolívar y Pellegrini saben que pueden enfrentarse a una seguidilla de partidos en pocos días y muchos viajes; lo que indefectiblemente terminará alterando los planes normales de entrenamientos que tiene el cuerpo técnico.

Igualmente, con el objetivo prioritario del ascenso, nadie piensa regalar absolutamente nada; ni siquiera una pelota durante un picado informal de entrenamiento.

“Está claro que la prioridad es ir partido a partido. Hoy sólo pensamos en Almagro, en recuperarnos de la última derrota, tratar de retomar nuestro juego y volver a ganar. No miramos más allá. Pero acá hay que darle importancia a todo. Este club te obliga a ganar siempre y nunca tenés que buscar excusas. Por más que haya partidos tan seguidos, que no puedas entrenarte con normalidad por diferentes motivos o lo que fuere; en San Martín tenés que ganar siempre”, remarcó De Muner, dejando en claro que esa no es una presión. “Conozco bien los rincones de este club y sé cómo piensan los hinchas. Me gusta que nos exijan. Tengo claro los objetivos para mi carrera y para mi San Martín. Nadie me va a mover del foco; estoy preparado para lo que sea”, sentenció el entrenador apuntando a salir bien parado de la seguidilla de juegos.

Se vienen días bien movidos en La Ciudadela, en los que las pulsaciones estarán a mil y en los que el equipo debe mostrar su mejor cara. Porque como dice su DT, la prioridad será siempre ganar, sea el torneo que fuere porque así manda la historia y así también lo exigen también sus fanáticos.

Entrenamiento y concentración

Desde las 9, en el complejo “Natalio Mirkin”, el plantel realizará la última práctica pensando en el juego de mañana. Luego de la sesión, De Muner dará a conocer la lista de jugadores que, por la tarde, quedarán concentrados en el hotel Hilton.

Dos buenas y dos malas

Milton Céliz (recuperado de un desgarro), y Mauro Bellone (superó un virus estomacal que lo dejó sin entrenarse por varios días), están recuperados y podrían ser opción para el juego de mañana. Hernán Pellerano y “Tino” Costa deben esperar unos días más.