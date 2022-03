Atlético: el juego de las especulaciones

Fueron días agitados los que se vivieron durante esta semana en Atlético. Luego del cimbronazo que significó el 4-0 con Racing, comenzaron las reuniones, declaraciones sorpresivas y el fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición.

Como si se tratara de un juego de mesa, sobre estrategias, desde ambos lados se hicieron movimientos que empezaron a delinear lo que serán los próximos tres meses, hasta que se realicen las elecciones. La jugada más fuerte, que hizo tambalear al oficialismo, fue la bandera que se vio durante los últimos minutos en el duelo ante Racing que llevaba un mensaje elocuente: “andate Leito”.

La bandera, el presente futbolístico y las duras críticas -cada vez más recurrentes a Mario Leito- derivaron en una reunión de la actual comisión directiva, que empezó a evaluar los pasos a seguir.

A saber, el mandato de la actual comisión finaliza el 30 de junio; las elecciones no se adelantarían porque debe haber un balance sobre el ejercicio que termina el 30 de abril que debe ser presentado ante los socios. Con estos tiempos las elecciones no podrían ser antes del 15 de junio, si tenemos en cuenta que deben realizarse asambleas por el balance y también para elegir la junta electoral, para recién establecer una fecha para los comicios.

En este sentido, podemos decir que nos encontramos en la recta final de un camino al que le quedarían unos 90 días. Recién allí se decidirá el futuro del “Decano” que podría terminar con una nueva cúpula dirigencial. Esto se desprende de las intenciones de la agrupación “Fascat” (Frente Amplio de Socios del Club Atlético Tucumán) de presentar un candidato, sumado a los rumores de que Mario Leito no competiría nuevamente por el cargo.

Ahora ¿qué hay de cierto de todo esto? Por el momento sólo son rumores. Desde LG Deportiva se intentó un contacto con el actual presidente del “Decano”, pero el diputado nacional prefiere mantenerse al margen y en silencio. Los que sí hablaron fueron otros integrantes de la comisión directiva actual. “Mario Leito es el que tendrá que confirmar si se presentará en las próximas elecciones o no. Él me contó su decisión, pero el anuncio lo debe hacer él. Estamos cerca de las elecciones pero no es el momento de hablar de candidaturas”, remarcó Ignacio Golobisky, vicepresidente segundo del club.

“No se va a presentar, ya nos dijo eso hace 20 días. Él no participará como candidato”, expresó Enrique Salvatierra, vicepresidente primero, quien tampoco ocultó sus ganas de ser el próximo candidato del oficialismo. “Creo que todo dirigente tiene que tener aspiraciones, Atlético es el club de nuestros amores y al que le dediqué toda mi vida, de igual forma hay que tener concordancia entre todos. Creo que tengo experiencia, trabajé desde adentro, pero dependerá de lo que los compañeros digan”, resaltó.

Otro de los directivos que se expresó al respecto, aunque con mayor optimismo de que Leito vuelva a ser candidato del oficialismo, fue Mario Ávila. “Nosotros vamos a insistir con la presencia de él. Dio su punto de vista, pero él es el líder, es un buen tipo que debe continuar. Este es un espacio grande y elegiremos la mejor opción”, aseguró.

En relación a la bandera que se pudo observar durante el partido con Racing, el secretario del club fue sincero: “la verdad que molesta, pero nosotros como dirigentes lo entendemos. Si vos no querés que te insulten y no te reclaman nada, no te postulás. También en su momento apareció una bandera que le pedía la renuncia a Leito, y años después jugamos internacionalmente. Esto es así, es cíclico, a veces te tocan todas mieles y a veces un limón”, respondió.

¿Anunciar la no candidatura de Mario Leito será una estrategia del oficialismo? ¿Sorprenderá a todos Leito postulándose, como ya lo hizo en 2013? Al parecer esto recién comienza y el protagonista principal guarda silencio.

Fascat toma fuerza

El Frente Amplio de Socios del Club Atlético Tucumán, anunció en los últimos días la llegada al frente de dos ex jugadores muy queridos por la parcialidad “Decana”. Matías García y Javier Páez serían parte del proyecto deportivo que tiene en mente la agrupación. Además, Carlos Hasbani también hizo pública su llegada al frente integrado por los socios. “Hay que impulsar un proyecto nuevo y con vitalidad”, dijo Hasbani.

Pensando en “CC”

El “Decano” continúa con la puesta a punto pensando en el duelo ante Central Córdoba. Los conducidos por Juan Manuel Azconzábal volverán a practicar por la mañana en el complejo. “Vasco” tiene a todo el plantel a disposición.