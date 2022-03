Atlético: de esto se sale con trabajo

En el fútbol no hay soluciones mágicas por eso es común escuchar hablar de procesos, de tiempo de trabajo, de proyectos, de continuidad. Sin eso, es complicado.

Atlético supo tener un proyecto y se sintió tan cómodo que se acostumbró a ello. Por un momento parecía marchar en piloto automático, confió en que siempre sería así y no contempló un plan de contingencias.

Así, ante la partida de Ricardo Zielinski hace poco más de un año, el “Decano” perdió el rumbo y la estructura que parecía consolidada empezó a tambalear; y allí fue cuando empezaron a ser mucho más visibles los errores.

¿Como salir de esto? Primero lo primero, Juan Manuel Azconzábal deberá convencer a los jugadores que la situación se puede revertir. Para ello, lo admitió el propio técnico, deberá acudir a la ayuda externa y profesional.

“Estamos en conversaciones. De igual manera, esa es una arista más a todo esto. Después tenemos lo mental, lo táctico y lo técnico entre otras cosas”, señaló el entrenador consultado sobre la ayuda psicológica, que como bien lo señaló el DT, sería apenas una parte, aunque al parecer, necesita bastante atención.

Otra de los puntos a mejorar mencionados por el DT es lo táctico y lo técnico. En lo primero, “Vasco” deberá seguir buscando esquemas y apellidos. Hasta el momento probó con diferentes dibujos y ninguno dio resultados esperados. Jugó con 4-4-2; con 4-1-4-1; con 4-1-3-2 y hasta probó jugando con cuatro centrales en el fondo (contra Racing jugaron Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y José Doldán Aquino).

Otra de las cuestiones a atender desde lo táctico son las transiciones ataque-defensa y defensa-ataque del equipo. Ante Racing, el “Decano” insinuó peligro con algunos contragolpes que no tuvieron una buena conducción y por lo tanto, se diluyeron mucho antes de llegar al área de Gastón “Chila” Gómez.

Para colmo, cuando la situación se dio al revés, Racing no lo perdonó: ejemplo de ello es el gol que convirtió Leonel Miranda que coronó un contragolpe que puso a cuatro jugadores de la “Academia” contra Gastón Gil Romero y Nicolás Campisi.

En cuanto a lo técnico, “Vasco” no puede hacer mucho más de lo que intenta. Porque de los que habitualmente son convocados ya jugaron todos, salvo Manuel Capasso y Ciro Rius. Hay jugadores que están muy por debajo de su nivel y eso repercute directamente en el desarrollo de los partidos. Por caso, Leonardo Heredia que hasta hace unos meses era la figura del equipo, hasta el momento solo jugó el partido completo en la primera fecha, ante Sarmiento y en las últimas tres fue suplente.

LE SOBRAN FUERZAS. Ante el mal presente de Atlético, “Vasco” sacó pecho y pidió tranquilidad. Confía en revertir la situación.

Por rendimientos, Azconzábal sacó a Tomás Marchiori, y Campisi tampoco brindó la seguridad esperada. Tal es así que en las redes sociales los hinchas volvieron a hablar de Cristian Lucchetti.

Está claro que al equipo le falta mucho trabajo en todos los aspectos y que los hinchas tendrán que armarse de paciencia, como pidió el DT. Necesita sacar la mayor cantidad de puntos posibles en esta Copa de la Liga y rogar que llegue cuanto antes el mercado de pases de junio, en el que no debe fallar.

CORAZÓN "DECANO"

Ya piensan en Central Córdoba

Hoy, desde las 9, los jugadores que estuvieron frente a Racing volverán a los entrenamientos en el complejo pensando en el partido ante los santiagueños. El duelo correspondiente a la 7° fecha (la de los clásicos), se jugará el martes desde las 19.15 en el estadio “José Fierro”. Será televisado en vivo por la TV Pública y por ESPN.

El semillero jugará ante Argentinos

El sábado dará inicio la competencia de las categorías juveniles de la Liga Profesional de Fútbol. La Cuarta (será televisado en vivo, por streaming, a través de Atlético TV), la Quinta y la Sexta recibirán a sus pares del “Bicho” en el complejo “José Salmoiraghi”. En tanto, la Séptima, la Octava y la Novena visitarán a los de la Paternal. Para la segunda fecha contra River, desde el club anticiparon que televisarían las tres categorías que jueguen de local.

No se reportaron lesionados

Todos los jugadores que estuvieron en el 0-4 frente a la “Academia” terminaron el partido en buenas condiciones físicas. De todas maneras, hoy se evaluará a algunos futbolistas que sintieron alguna mínima molestia para descartar lesiones de gravedad. Por su parte, Juan Manuel Azconzábal no podrá contar con Ignacio Maestro Puch, quien será baja tanto para la Reserva como para la Primera para el próximo juego ya que no está al 100%. En tanto que Gustavo Lescano, que superó la lesión que lo aquejaba, podría formar parte del equipo que dirige Martín Anastacio para enfrentar al “Ferroviario”. Ramiro Carrera (foto), Augusto Lotti y Gastón Gil Romero, que venían arrastrando una lesión, terminaron bien según informaron desde el departamento médico.

La Reserva

El lunes, desde las 9, la Reserva de Martín Anastacio recibirá en el “José Salmoiraghi” a Central Córdoba. Los “pibes”, que marchan séptimos con nueve puntos, intentarán volver al triunfo. La dura caída por 6 a 2 frente a Racing (que logró su primera victoria en el torneo), golpeó muy fuerte el ánimo de un equipo que llegaba con dos victorias seguidas y sin perder de local. El cotejo será televisado, vía streaming, por Atlético TV.

Lucchetti y un mensaje de apoyo

El ex capitán “decano” Cristian Lucchetti, que actualmente se desempeña en Gimnasia de Jujuy, escribió en sus redes sociales un mensaje dedicado a su ex club. “Si en las malas no estás, en las buenas sobrás”, dice la foto que compartió en su cuenta de Instagram y que estaba acompañada de un “emoji” que representa a la fuerza junto a la palabra “DK”.

Convocatoria en dos disciplinas

Desde el club informaron que sigue abierta la convocatoria para jugadores libres de futsal de las categorías formativas, juveniles y de Primera. Los entrenamientos están a cargo de Miguel Vega y Nicolás Reynaga y se llevan a cabo en el complejo, los días martes y jueves de 18 a 22. Para más información, los interesados deben comunicarse al teléfono 3813513457. Además, la academia de tenis sigue recibiendo a niños, adolescentes y adultos. Las clases se dictan de lunes a sábado de 7 a 19 y los domingos de 7 a 12. Los profesores a cargo son Leandro Albornoz y Daniela Ruiz. El teléfono al que deben comunicarse quienes quieran formar parte es 3815225115.

Jueces confirmados

El choque frente a Central Córdoba será dirigido el mendocino Fernando Espinoza (foto). Iván Nuñez y Manuel Sánchez serán sus asistentes; mientras que Gustavo Benítez oficiará de cuarto árbitro. La última vez que Espinoza dirigió al Decano fue por la tercera fecha del actual torneo. En esa ocasión fue derrota 1 a 0 contra a Unión en Santa Fe.