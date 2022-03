Atlético: Azconzábal sólo piensa en mejorar de cara al duelo con “CC”

Luego del 0-4 con Racing, los jugadores quedaron licenciados hasta hoy cuando deberán presentarse en el complejo José Salmoiraghi para tener la primera sesión de entrenamientos de cara al duelo del martes ante Central Córdoba.

Merecido o no, da la sensación que el descanso era necesario. Luego de dos goleadas en contra y con la idea de que nada sale bien, a veces es bueno desconectar la cabeza, tomarse un respiro, compartir buenos momentos con los seres queridos y volver con todo.

“Fue una derrota dolorosa, es la primera vez que me pasa de sufrir un 4-0 en contra de local. Teníamos la sensación que podíamos igualarlo”, reconoció Juan Manuel Azconzábal.

El entrenador valoró que sus pupilos “en ningún momento bajaron los brazos” y “corrieron hasta el final”, de todas formas reconoció que faltó precisión en los pases y tener mayor circulación de pelota. “Tenemos que trabajar, para hacerla corta. En eso hay que trabajar”, precisó.

Luego de seis partidos, el equipo sumó cuatro puntos producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas, resultados que dejan en la cuerda floja a cualquier entrenador. En este caso, el de Atlético aseguró que no puede pensar en ello. “No debo desviarme del objetivo: corregir los errores que tenemos. No pienso en si está condicionada o no mi continuidad, lo único que pienso es que el equipo debe ganar cuando juguemos el próximo partido. Sinceramente pienso así, no es que no quiera hablar de eso”, argumentó disipando cualquier duda al respecto.