Aumento de retenciones: “Gestionan la economía con una lectura errónea”

El Gobierno nacional frenó las declaraciones juradas de venta al exterior. “Eso es justamente para aumentar los derechos de exportación de los subproductos de la soja”, afirma Sebastián Salvero, consultor en gerenciamiento de empresas agrícolas ganaderas de Argentina y la región. Además señala que esta decisión podría afectar a todos los productores de soja de la región.

Según el Gobierno la medida sólo a afectaría a aquellos que se dediquen a la exportación, y no a los productores; pero Salvero no está de acuerdo y explica: “eso no es así fundamentalmente porque una industria que compra soja y vende harina y aceite de soja, en función del precio al que vende será lo que puede pagar. Entonces lo que va a vender tendrá menor precio como consecuencia del aumento de los impuestos y eso lo que va a generar es que le pueda pagar menos al productor”.

Hasta la semana pasada las exportaciones de harina de soja y de aceite de soja pagaban un 31% de derecho a exportación. Ahora el Gobierno analiza que pase del 31 al 33%. Eso generó que la industria tenga menos capacidad para comprar su materia prima lo que llevó a que la tonelada de soja disminuyera 16 dólares en los últimos días.

Salvero es co-fundador y director de AZ Group, empresa que se dedica -entre otras cosas- al asesoramiento de productores rurales con el objetivo de mejorar la gestión de negocios de sus clientes. Y, según el análisis que hizo, una vez que se aumente de 31% a 33% los derechos a la exportación de harina y aceite de soja el Estado pasaría a recaudar alrededor de 410 millones de dólares más este año.

Objetivo y desconfianza

“El objetivo que ellos (en referencia al Gobierno) plantean es que con esos 410 millones de dólares que potencialmente van a recaudar se creen fondos para subsidiar el consumo de harina y pan por el aumento de trigo producto del conflicto entre Rusia y Ucrania”, indica, en una entrevista telefónica con LA GACETA, el especialista.

De esta forma encuentra una explicación en las subas que se dieron a partir de la invasión rusa: “el trigo valía 170 o 180 dólares cuando lo sembramos y ahora está a 300 dólares. Entonces subió mucho producto de la situación internacional, es por eso que el gobierno dice que va a subsidiar, con estos más de 400 millones de dólares, parte del consumo de la harina y el pan en el plano local”.

De todas formas duda que esta política sirva para contrarrestar el impacto de los aumentos, sobre todo en una economía como la argentina. “El precio se va a disparar igual, es decir si el pan lo comprás a, por ejemplo, $ 350, lo que te va a decir el Estado es ‘yo te pago $ 100’, no va a parar la suba”.

A su vez, Salvero duda sobre la transparencia de esta política y teme que puedan usarse esos fondos de manera discrecional para beneficiar a quienes decida el Gobierno con miras a las elecciones presidenciales del próximo año.

Por otro lado, negó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional haya tenido que ver con la medida del Gobierno, aunque sí destacó que para cumplir con lo acordado se recurra a un aumento de los impuestos.

“De los diez puntos grandes del acuerdo, que son baja de déficit fiscal, baja de la brecha cambiaria, y demás, uno se pregunta ‘¿cómo va a hacer para bajar el déficit fiscal de un país que no está creciendo?’ Bueno, cobrando más impuestos. Y eso es lo que están haciendo. Lo que pasa es que cobrar más impuestos es una política muy restrictiva de cara a lo que va a ser el año 2022 y también del 2023”, explica.

“Lo que hace el gobierno es querer llevar a cabo una gestión de la economía con una lectura errónea de lo que pasa en la economía misma”, concluye el experto.

Precio del trigo: Cifarelli dijo que el aumento es coyuntural

Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), aseguró que el aumento internacional del precio del trigo es coyuntural y que se apaciguará en los próximos días. “Hay que buscar el equilibrio entre los consumidores argentinos y el potencial de las empresas de exportar alimentos al mundo”, dijo.

“Tenemos muy poco para hacer desde nuestra industria, nosotros copiamos el precio del trigo. En este momento el trigo forma el 90% de nuestro costo, no hay manera de disimularlo; cuando aumenta el trigo aumenta la harina y cuando baja el trigo también baja la harina”, afirmó el industrial en una entrevista con radio AM 750.



A su vez, advirtió: “si el conflicto bélico se sostiene en el tiempo, habrá que tomar otras medidas”.