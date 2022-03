Atlético necesita levantar la cabeza

“Lo anímico o lo mental es una pregunta recurrente desde que llegué”, manifestó Juan Manuel Azconzábal, visiblemente contrariado por referirse otra vez a una situación que, según el entrenador, ya explicó. “Los jugadores están entregándose por completo, los resultados no modifican el accionar en la semana, los triunfos causan sensaciones de estar motivados o incentivados. En el ambiente profesional, necesitás estar apto para competir y los chicos están bien para eso”, aclaró apenas pudo, para no dejar ninguna duda sobre su punto de vista.

La insistencia en la pregunta responde más a lo que mostró el equipo en el semestre pasado, que en el actual. Pero, como la base de los futbolistas es la misma, desde afuera se intenta descifrar cuál es problema de base de un equipo que no levanta cabeza.

En ese sentido, y aunque Azconzábal señala que los jugadores están bien anímicamente, se podría imaginar la inclusión en el club de un departamento de psicología, que serviría a los profesionales y, en un plano más integral, cubriría otras disciplinas. ¿Qué aportarían? “Colaboramos con el entrenador y futbolistas, mediamos entre ellos favoreciendo la comunicación, trabajamos la motivación interna, acompañamos el pasaje amateur - profesional de los deportistas”, respondió María del Huerto Gómez Domínguez, psicóloga deportiva de Mitre de Santiago.

La implementación de la figura del psicólogo no garantiza el éxito deportivo, ni mucho menos. La función del psicólogo en este campo no se limita a la optimización del rendimiento: brinda lugar al espacio de escucha de “otro” campo de juego que cada vez es más convocado por los propios jugadores de manera directa o indirecta y que no siempre es solicitado por técnicos o dirigentes, pero que en Primera, cada vez hay más clubes que los solicitan. Así encontramos por ejemplo a River, Estudiantes, Boca, San Lorenzo, Godoy Cruz, Vélez y Racing, rival de esta noche.

“Por falta de información o ignorancia en nuestra labor o la existencia de mitos acerca de la inclusión de un psicólogo en el ámbito deportivo desde una orientación psicopatológica, no somos incluidos en la formación y preparación global de los deportistas. Actualmente los cuerpos técnicos vienen con mayor formación y más abiertos a las distintas ramas para lograr un trabajo interdisciplinario”, remarcó Gómez Domínguez.

Así como la inclusión del psicólogo no garantiza el éxito, no contar con ellos puede ser clave en la seguidilla de derrotas. “‘Lo ganó con la cabeza’, ‘me desconcentré sobre el final’, dicen algunos deportistas. Actualmente, los psicólogos deportivos tenemos herramientas para trabajar justamente con estas habilidades, como la motivación y concentración, quizás las más conocidas para la gente. Trabajamos para potenciar y enriquecerlas. Tanto lo táctico, técnico, físico como lo mental, pueden lograr resultados decisivos”, aseguró la psicóloga. Por el momento, Atlético decidió no implementar la figura del psicólogo en el club a pesar de tener varios ejemplos con resultados positivos.

Desde las 19.15

Atlético: Nicolás Campisi o Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y José Doldán Aquino; Eugenio Isnaldo o Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra y Renzo Tesuri; Federico Andrada y Cristian Menéndez. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Atlético. Por TV: TNT Sports.

Gago: “es un partido complicado”

Racing buscará esta tarde ante el “Decano” extender su invicto en el torneo y llegar de la mejor manera, al clásico contra Independiente. La “Academia” viene de ganarle como local a Talleres, por 1 a 0.

El equipo de Fernando Gago, que llegó ayer a la provincia, y fue recibido por las diferentes peñas de Tucumán, está pasando un gran momento. Los resultados así lo dicen. Logró remontar en el empate ante River 2 a 2 y goleó a Argentinos (3-0).

Sin embargo, las buenas noticias para “Pintita” no paran de llegar. Para el duelo de hoy recuperó a dos jugadores fundamentales. Facundo Mura debió ser reemplazado ante Talleres por un fuerte golpe, pero no fue de gravedad y estará a disposición. Por su parte, Matías Rojas se recuperó de su lesión pero no viajó a la provincia.

Además, quienes no llegan para jugar contra el “Decano” y harán lo posible para estar ante el “Rojo” son Edwin Cardona, Javier Correa y el chileno Eugenio Mena. “partido complicado, por el rival y por el estadio. Tenemos que seguir por el mismo camino”, dijo Gago, en referencia al juego de esta tarde.