Cambia, todo cambia en Atlético Tucumán

¿Se animará a patear el tablero Juan Manuel Azconzábal? ¿Sería una medida acertada? Luego de la derrota por 4-0 ante Newell’s se abrieron los interrogantes en la cabeza de los hinchas y del propio cuerpo técnico.

Con jugadores que llegarían con lo justo -caso Ramiro Carrera y Marcelo Ortiz- y otros que serán aguardados hasta último momento (Augusto Lotti y Gastón Gil Romero), “Vasco” se encuentra en una disyuntiva: hacer los cambios obligados por lesiones o también considerar los rendimientos y plantear prácticamente un equipo nuevo.

Entre los que vienen entrenándose diferenciado y están en duda para el partido de mañana ante Racing figuran: Lotti, Carrera, Gil Romero y Ortiz. Este último, prácticamente recuperado, volvería a la titularidad, aunque no está muy claro por quién. “Marcelo es un jugador que puede ocupar cualquier puesto de la defensa”, anticipó “Vasco”.

Teniendo en cuenta el rendimiento de Martín Garay, el ex Patronato podría ocupar un lugar en el banco de suplentes y Ortiz posicionarse como lateral por derecha. De esta manera, con Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y José Doldán Aquino, “Vasco” buscaría encontrar el orden y la seguridad que solamente apareció por momentos en lo que va del torneo.

De todas formas el DT tendrá el entrenamiento de hoy para decidirse. Ayer, por momentos, también ubicó a Ortiz al lado de Bianchi y a Felipe Campos como lateral.

Con Lotti prácticamente afuera del partido ante Racing, los delanteros titulares serían Federico Andrada y Cristian Menéndez. Sin embargo, en la mitad de la cancha es donde aparece el signo de interrogación más grande. Por lesiones y rendimientos bajos, el único que parecería tener el lugar asegurado en ese sector es Guillermo Acosta.

Luego aparecen muchos nombres para pocos puestos. Si no se recupera Carrera, el plan B sería Eugenio Isnaldo, para jugar por la izquierda, ante la baja de Gil Romero. Ramiro Cristóbal probablemente vuelva a ser titular, aunque también probó con Joaquín Pereyra como opción para generar juego en la mitad de la cancha.

Otra de las dudas que mantiene el entrenador es si sostiene a Renzo Tesuri en el equipo o si Ciro Rius suma los primeros minutos en el torneo. El partido que jugó Tesuri ante Patronato dejó muy buenas sensaciones a los hinchas y al cuerpo técnico, pero en Rosario el ex Godoy Cruz mostró una imagen muy diferente, aunque sostendría su titularidad.

Sin lugar a dudas, una de las decisiones más complicadas para el DT está en un puesto muy especial: el arco. Tras la salida de Cristian Lucchetti, el técnico apostó por Tomás Marchiori. El mendocino, cumplió. No se destacó, pero tampoco fue un desastre. De hecho en las primeras tres fechas al “Decano” le llegaron poco y no hubo responsabilidad del ex Gimnasia de Mendoza en los goles recibidos. Frente a Newell’s la historia fue diferente, hubo responsabilidad directa en dos de los cuatro goles. Y como se sabe, el puesto de arquero es ingrato. Un error termina en gol y eso es lo que cuenta para la estadística. Por lo ensayado en las prácticas, no sería descabellado pensar en la inclusión de Nicolás Campisi ante Racing. La última palabra la tendrá “Vasco”.

¿Pateará el tablero y pondrá a un equipo completamente nuevo? La competencia interna existe y, por presente, está claro que cualquiera puede jugar. Azconzábal todavía tiene tiempo para pensar.