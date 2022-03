Atlético: vivió una experiencia inolvidable

“Mi ‘viejo’ se largó a llorar cuando se enteró, mi abuelo no lo podría creer, mi mamá me felicitó”, cuenta un emocionado Ignacio Daniel Maestro Puch, sobre lo que significó para sus seres queridos el puñado de días que pasó en el predio que AFA posee en Ezeiza.

Maestro Puch estuvo bajo las órdenes de Javier Mascherano entre el lunes y el miércoles, por eso el juvenil recién se sumó ayer a los entrenamientos del “Decano”.

“Es increíble, hasta que no estás ahí no caes. El predio es enorme, la gente te trata como si te conociera desde siempre, aprendí muchísimo”, remarcó “Pucho”. El delantero estuvo convocado por Mascherano a los entrenamientos de la Selección Sub 20 de manera merecida: con cinco goles es el goleador del torneo de Reserva y pide pista en el equipo principal de Atlético. “Dos días antes de la citación uno de los ‘profes’ me dijo ‘¿te enteraste?’ y yo no entendía nada, le dije que no y me dejó con la duda hasta el viernes, cuando me confirmaron”, contó entre risas la anécdota.

SELECCIÓN. Maestro Puch trabajó tres días en el predio de Ezeiza con la Sub 20.

En Tucumán, “Vasco” con su habitual parsimonia, se encargó que, los hinchas, el jugador y la prensa mantengan los pies sobre la tierra. “Es algo que habitualmente no pasa con los jugadores de aquí, él debe seguir mejorando, es un chico con cualidades, le vendrá bien la convocatoria, porque está centrado, es humilde y tiene perfil bajo y no tiene motivos para modificar eso”, apuntó el DT.

En estos casos, que más allá que se trate de una convocatoria para entrenarse, es necesario que el jugador tenga la contención necesaria para entender el contexto de la situación y saber que aún tiene mucho por recorrer. “Con los jóvenes y los grandes hay que tener un diálogo permanente. Debemos ser objetivos y a veces desde la experiencia hay que intentar que ellos no se vean superados en lo que es el entorno del fútbol. En el caso de Ignacio es una convocatoria para entrenarse y nos pusimos contentos por él”, argumentó el técnico.

El juvenil, por su parte, agradeció públicamente al DT “decano” por el tiempo que le dedicó ni bien surgió la noticia de la convocatoria. “‘Vasco’ me dio una charla linda antes del viaje, me aconsejó muy bien. Cada vez que aparece algo nuevo para mi carrera trato de tomarlo con tranquilidad, de sacarle provecho y aprender lo máximo. Ya llegará el momento”, contó el jugador.

En relación al nivel de sus compañeros de convocatoria, el delantero destacó a otro “tucu”: “Hay jugadores con mucha técnica y son rápidos, uno de los que me sorprendió fue José Herrera, el otro tucumano”, dijo Maestro Puch, haciendo referencia al jugador de Argentinos Júniors.

Sin lugar a dudas, una de los recuerdos que “Pucho” atesorará de esta experiencia, inolvidable para él, es haber estado al lado del ex capitán de la Selección nacional. “Con Mascherano tuvimos una charla mano a mano, hizo mucho hincapié en cómo debía presionar”, detalló el juvenil, que ya piensa 100% en Atlético. Con Augusto Lotti entre algodones, es consciente que su chance puede llegar en cualquier momento.

La nueva piel “decana”

Presentada por Umbro, en la tarde de ayer se conoció el nuevo modelo de camiseta del “Decano”. Podría ser utilizada en el partido del lunes (desde las 19.15) ante Racing, por la sexta fecha de la Copa de la Liga.