Atlético: “Un equipo no se hace de un día para el otro"

Ser técnico de fútbol en Argentina no es una tarea sencilla. La presión se convierte en insostenible cuando los resultados no aparecen. Ni la cantidad insólita de equipos participantes, ni la eliminación de los descensos en algunas temporadas logran calmar la vorágine con la que se vive y siente el fútbol en nuestro país. La falta de proyectos deportivos muchas veces obliga a ser resultadistas. Los técnicos muchas veces asumen directamente con la soga al cuello.

Eso, sin ir más lejos, se vivió hace unos meses en Tucumán. Atlético despidió a Omar De Felippe y tras un interinato de Martín Anastacio, asumió Pablo Guiñazú a falta de nueve partidos para que termine el torneo. Atlético venía mal, pero no mejoró, no hubo tiempo casi de trabajo para el DT que debutaba en soledad al mando del cuerpo técnico. Seis partidos: dos empates y cuatro derrotas en fila lo desplazaron de su puesto. Fue entonces que Anastacio volvió a tomar las riendas del equipo en el final del campeonato pasado.

La Copa de la Liga Profesional comenzó con 28 técnicos, de los cuales nueve empezaron un nuevo ciclo al mando del club. Guillermo Hoyos (Talleres), Julio César Falcioni (Colón), Eduardo Domínguez (Independiente), Israel Damonte (Sarmiento), Leonardo Madelón (Arsenal), Jorge Almirón (Lanús), Pedro Troglio (San Lorenzo), Javier Sanguinetti (Newell’s) y Juan Manuel Azconzábal (Atlético) son los que iniciaron el torneo contando desde cero y con diferentes urgencias.

Patronato y Barracas Central fueron los primeros dos equipos que desplazaron a los técnicos en un comienzo furioso de la Liga Profesional. Incomprensible. Los dirigentes armaron un plantel a gusto del entrenador de turno, pero los malos resultados en los primeros partidos, lo hicieron cambiar de opinión y tanto Rodolfo De Paoli (en la fecha 3) e Iván Delfino (fecha 4) se quedaron sin trabajo.

Atlético es otro de los equipos, que tiene características similares a todos los mencionados anteriormente. Por un lado, “Vasco” lleva apenas cinco partidos a cargo del equipo y sumó cuatro unidades; en cuanto a las coincidencias con el “Guapo” y el “Patrón”, se encuentra amenazado por los promedios.

De todas maneras, si algo no se le puede decir a este equipo es que entre derrotado a la cancha, como suele pasar con algunos equipos que juegan con la soga al cuello. Incluso, como le pasó al propio “Decano” cuando cosechó esa docena de partidos sin triunfos.

Ahora parece diferente, al menos se ven actitud y ganas de salir de las malas. Eso no se le puede recriminar ni a los jugadores ni al propio DT. La relación jugador-técnico está fortalecida, eso queda claro en la cancha y también ante los micrófonos. “Mi historia en el club ya está escrita”, respondió Juan Manuel Azconzábal ante la pregunta en rueda de prensa sobre si una derrota con Racing podría modificar algo entre el DT y el club.

Y apenas pudo, amplió su respuesta. “Yo vine aquí porque me convocó el club. Y llegué para trabajar de la mejor manera. Hay urgencias, es un año electoral en el club también. Yo tengo que tener las cosas claras, un equipo no se hace de un día para el otro, llevamos 69 días de trabajo, ojalá lo encontremos lo antes posible. Estoy seguro que todos en Atlético quieren lo mejor para el club”, remarcó.

Apenas se llevan disputadas cinco fechas de la Copa de la Liga Profesional, pero varias de las preguntas al técnico tienen la misma temática: su continuidad en el cargo y el estado anímico de los jugadores. “Recién empezamos, llevamos cinco partidos. Cuatro puntos de 15 para cualquier equipo es poco, ahora en un equipo como Atlético que está en formación y rearmándose, creo que hay que ver las cosas buenas. Hay que tener paciencia”, pidió el entrenador. ¿Cuánta? “La paciencia que se necesita para armar un buen equipo de fútbol”, sostuvo.

Con sus declaraciones el entrenador mostró estar fuerte y, fundamentalmente, con ganas de revertir esta situación. Eso sí, tiene a cuestas la mochila de los malos resultados del semestre pasado. De todas maneras, tiene otros colegas que atraviesan la misma situación que él (ver en textos aparte) y aunque tienen diferentes realidades, todos necesitan lo mismo: paciencia y trabajo.

Leonardo Madelón

Arsenal sumó cinco puntos en la actual Copa de la Liga.

Ganó un partido, perdió uno y empató otros dos. Con Madelón en el banco, el “Arse” busca encontrar la regularidad que años atrás lo llevó a competir e incluso coronarse internacionalmente.

Julio César Falcioni

El experimentado entrenador llegó a Colón después de su paso por Independiente. En la Zona 2 marcha segundo con 10 puntos, producto de tres partidos ganados, uno empatado y uno perdido. Su equipo hizo ocho goles y le marcaron cuatro.

“Edu” Domínguez

Los buenos resultados con Colón hicieron que un grande como Independiente lo contrate. Sin embargo hasta ahora su equipo no convence. Marcha séptimo en la tabla de posiciones con seis puntos, debido a un triunfo, tres igualdades y una derrota.

Jorge Almirón

Tratando de volver a poner a Lanús en los primeros planos internacionales, el ex técnico de Elche de España asumió antes del inicio de la Copa de la Liga. Su equipo tiene cinco puntos. Ganó un partido y empató otros dos. Todavía no encontró al equipo.

Javier Sanguinetti

Newell’s sumó nueve puntos con Sanguinetti en el banco. El equipo rosarino ganó tres partidos y perdió otros dos. Llegó a la “Lepra” con buenas referencias, tras aceptables campañas como entrenador de Banfield, donde debutó como DT.

Pedro Troglio

La dirigencia de San Lorenzo repatrió a Troglio luego de que este dirigió a Olimpia de Honduras, con el que consiguió cuatro títulos consecutivos. Los resultados no son los esperados. Lleva apenas cosechadas dos. Se ubica 12° en su zona.

Israel Damonte

El “platinado” joven entrenador asumió en Sarmiento de Junín, siendo su tercer equipo en dirigir. Con el “Verde”, por el momento está en zona de clasificación (está 4°), tras haber conseguido 10 puntos (tres victorias, un empate y sólo una derrota).

Guillermo Hoyos

Talleres extraña a su anterior técnico, “Cacique” Medina. Con Hoyos, hasta el momento la “T” sumó dos unidades y todavía no pudo ganar. Luego de una gran temporada, los hinchas deberán tener paciencia hasta que ex DT de Aldosivi encuentre al equipo.

CORAZÓN "DECANO"

El club participará del torneo de inferiores

El próximo sábado 19, desde la cuarta a la novena división, los chicos de Atlético comenzarán a participar en una nueva edición de los torneos de inferiores que organiza la AFA.

El equipo de la Reserva quiere seguir de racha

El lunes, a partir de las 9, en el complejo “José Salmoiraghi”, la Reserva de Atlético jugará ante Racing por la sexta fecha de la zona A de la Copa de la Liga. El “Decano” no sólo buscará la tercera victoria consecutiva en el torneo, sino también la tercera en condición de local (le ganó a Platense y a Patronato). Viene de ganarle a Newell’s como visitante, 3 a 2.

Una compensación para los socios

Desde la entidad de 25 de Mayo y Chile, en agradecimiento y como compensación a los socios que pagaron su abono y no salieron en el sorteo de los 300 cupos habilitados por el Gobierno provincial como aforo, les dieron a optar por ir al estadio, al mismo sector, con un acompañante. La medida es para cualquier partido de la Copa de la Liga como local (dirigirse a las oficinas del estadio). Si no hacen opción de esta posibilidad, se les bonificará el primer partido del campeonato, a jugarse posterior al del lunes.

