Baby Etchecopar despidió a su amigo Gerardo Rozín con un conmovedor mensaje

Baby Etchecopar escribió en Instagram una conmovedora carta para despedir a su amigo Gerardo Rozín, el periodista que murió este viernes, a los 51 años, a causa de un tumor cerebral.

Etchecopar habló de la impotencia que siente y la injusticia que le representa la partida de Rozín. Además, detalló cómo era su colega tanto a nivel profesional como en el aspecto humano: “Petiso, gordito, anteojudo, y tan seductor que te lo llevarías a tu casa para tenerlo de hermano”, comenzó describiendo.

“La pu..., cómo me duele, realmente me cuesta a mí que nunca me costó hilar una frase que explique lo que pasa, la bronca, la impotencia, la injusticia de mirar para arriba y preguntarse, ‘Flaco, ¿qué me estás haciendo?’”, continuó escribiendo el periodista en su posteo, en el que sumó una imagen de su amigo para ilustrar la publicación.

Etchecopar remarcó que “no se entiende que ya no esté, no se entiende que se haya ido” y aseguró Rozín fue bueno hasta el último momento de su vida. “Buen compañero, buen profesional, buen amigo, siempre con una sonrisa, esa sonrisa grande de oreja a oreja, siempre para todos, siempre creando”, escribió, para luego recordar su rol como conductor de La Peña de Morfi (Telefe) durante la pandemia del coronavirus.

“Cuando apareció la porquería esta (en referencia a la pandemia) la tapó con una gorra y nos siguió divirtiendo, ya era una marca”, indicó Etchecopar y sostuvo que siempre había que verlo porque en su programa “no íbamos a encontrar maldad, ni doble sentido, ni golpes bajos, ni chusmerío, ni críticas, ni alcahueterías de alcoba para lograr un punto más de rating”.

El periodista aseguró que Rozín siempre fue igual y que era muy generoso con los artistas. “Puro, transparente, cordial, educado, con un sexto sentido que le hacía dar cuenta quien tenía que promocionar un show o quien se tenía que hacer ver para que los productores lo recuerden y lo contraten”, escribió.

Además, reveló que solía hacerle recomendaciones cada vez que se lo cruzaba en los pasillos de algún canal. “Encontrarse en un canal siempre era un buen momento. Siempre era un buen consejo en voz baja. Siempre era él”, sostuvo. Y agregó: “Galán de todas las edades, héroe de los buenos momentos, maestro de la TV simple, pura y talentosa”.

El periodista confesó que la muerte de Rozín le provocó un dolor irreparable y que para él, va a seguir estando presente. “Cuando gente como vos se va, se van pedazos de la vida de uno. Mucho dolor, irreparable dolor. No te voy a recordar jamás porque para mí vas a seguir estando”, sostuvo.

Baby también rememoró cómo eran sus encuentros, con abrazos y, además, con autocríticas. “Cada vez que nos veíamos y nos abrazábamos, nos autocriticábamos en el papel de dos perdedores de este medio que solo siendo gorditos, petisos y no muy agraciados, no entendíamos cómo todo lo que hacíamos tenía rating ya que éramos lo opuesto a lo que la TV pedía”, indicó con humor Etchecopar y aseguró que ahora se quedó solo. “No sé con quien más podré reírme de mí mismo en un medio como el nuestro donde todos se creen espléndidos”, agregó.

“Hermano querido, te fuiste y no pudimos descular qué veía la gente en nosotros, pero sé se que veían en vos, a ese amigo que pensé que nunca se podía morir. Te quiero con el alma, Baby”, cerró el mensaje.