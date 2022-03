Patricia Sosa confesó que habló con Gerardo Rozín tras su muerte

La cantante Patricia Sosa dejó a todos con la boca abierta al contar que se pudo comunicar con Gerardo Rozín, el conductor rosarino que murió el viernes, generando conmoción en el mundo del espectáculo.

"Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo Rozín porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allá están muy cerca", reveló la autora de "Aprender a volar" en declaraciones al programa "Implacables"

"Estamos conviviendo con seres espirituales. Yo le decía ‘los de acá estamos tristes, pero me contaron que ahí es fantástico. ¿Por qué paisaje estás? Mandame alguna señal’. Conversé, mejor dicho yo le hablé”, detalló

Asimismo, manifestó su admiración por el periodista que falleció a los 51 años: “Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a (Juan Alberto) Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos. Le debemos muchísimo a Gerardo”.

Cabe recordar que desde hace algunos años, Sosa emprendió un camino espiritual que le permite estar abierta a cuestiones que exceden lo terrenal.