Conmoción, emotivos recuerdos y dolidas despedidas tras la muerte del conductor Gerardo Rozín

La certeza de lo inevitable no menguó el dolor. En el mundo del espectáculo, se sabía que el conductor televisivo y radial Gerardo Rozín afrontaba un complicado cuadro de salud hace tiempo. Sin embargo, la noticia de su muerte, durante la noche del viernes, generó conmoción y profundo pesar entre colegas, cantantes, actores y un sinnúmero de artistas que habían conocido al periodista de 51 años.

“Todo mi abrazo y amor a la familia de un gran tipo cómo Gerardo Rozín. Se lo va extrañar mucho. Un laburante incansable y muy talentoso de este medio. Enorme tristeza”, expresó el reconocido conductor Marcelo Tinelli en Twitter, donde el nombre del rosarino se convirtió en tendencia.

Marley, otra figura de la TV argentina, escribió: "Mis respetos y cariños para la familia de Gerardo Rozín. ¡Que en paz descanse!”.

La periodista tucumana Cristina Pérez también manifestó sus "profundas condolencias a la familia de Gerardo Rozín". "Es muy triste su partida. Nos deja un talentoso y un apasionado, incansable y genial. Un abrazo fuerte, sobre todo a sus chicos”, publicó.

Soledad Pastorutti no ocultó su dolor en la emotiva despedida al rosarino. "¿Ahora quien va a robarme canciones para regalarle a la gente? Querido Gerardo, tuve el privilegio de compartir muchos momentos con vos, aprender a tu lado, de tu fortaleza, de tu sensibilidad. Me enseñaste a confiar más en mí, me diste un valioso lugar en tu equipo. Le pediste a tu gente que me reciba de brazos abiertos, y siempre voy a estar agradecida con vos por eso, por creer en mi música, por los domingos llenos de canciones, comida, deporte, humor y buena gente acompañando a las familias argentinas. Por la saudachi y tantos guiños. Mi abrazo a todos mis compañeros de La Peña... te vamos a extrañar mucho, mucho", expresó la folclorista.

"Querido amigo, ¡nos has dado tanto! Sólo tengo agradecimiento y la tristeza de tu pronta partida. Un abrazo con mis condolencias para toda la familia”, señaló Alejandro Lerner.

“Te voy a extrañar tanto, tío Gerardo”, apuntó Ricardo Montaner, adjuntando una fotografía suya junto a Rozín.

El periodista Beto Casella también se mostró profundamente conmocionado. “Amigo querido: todas esas charlas eternas y los divinos tiempos compartidos quedan acá, en el corazón. Gracias por regalarme tu amistad. Hasta siempre”, lo despidió.

Abel Pintos compartió un emotivo mensaje. "Ahora estoy abrazando en mi memoria a Gerardo Rozín y a toda su familia con el mismo amor con que él y yo siempre nos abrazamos. Dios lo guíe hacia su luz”, escribió el cantante.

“Siento muchísimo dolor por tu partida. Y te agradezco los pocos y hermosos momentos que viví contigo. Gracias por el respeto y amor que yo sé que le tenías a la música y a los músicos. Chau querido hermano”, dijo Rubén Rada, otro artista que pasó por los estudios de La Peña de Morfi.

“Duele el corazón cuando se va el artista de los artistas, pero mas duele en el alma cuando se va un amigo. ¡Te voy a extrañar, Gerard! Descansá. Que la profundidad de mi tristeza se transforme en un fuerte abrazo para su familia y su compañera Euge”, expresó Luciano Pereyra en su cuenta de Instagram.