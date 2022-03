Suspendieron el debut de "La Peña de Morfi" por el estado de salud de Gerardo Rozín

El primer programa de 2022 de "La Peña de Morfi", uno de los más vistos en la programación del domingo, fue suspendido por el estado de salud de su conductor, Gerardo Rozín.

Horas atrás, Telefe confirmó que el productor y periodista iba a ser reemplazado por Iván de Pineda en la nueva temporada. Sin embargo, en las últimas horas se suspendió el ciclo por los ánimos que rodean al canal.

Ante la preocupación por la salud de Rozín, emitieron un comunicado: “Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo es delicado”, escribieron desde el canal en un comunicado oficial. “A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”, agregaron en el mensaje, en el que también pidieron “respeto” y “cautela”.

En noviembre, el conductor habló con el diario La Nación sobre su situación: “Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien”. “Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”, sentenció.