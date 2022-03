En grave estado: ¿qué dijo Gerardo Rozín en su despedida de La Peña de Morfi?

La noticia sobre el estado de salud del conductor Gerardo Rozín conmocionó hoy al mundo del periodismo y el espectáculo. El conductor de La Peña de Morfi - programa emitido por Telefé- se encuentra en estado muy delicado de salud.

La noticia información fue confirmada de forma oficial por Telefé: "Hola a todxs. Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber. Muchas gracias"

Sin embargo, en el último programa que se emitió en diciembre de 2021, el conductor se mostró muy emocionado y ofreció un brindis en el que no pudo evitar quebrarse. Junto a su compañeros del programa, levantaron las copas para cerrar un nuevo ciclo de La Peña de Morfi. “El brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo”, comenzó diciendo el periodista.

Además de agradecer a sus compañeros de piso, Rozín contó que como trabajador de la prensa “nunca tuvo un fin de semana”, pero que no tenía quejas porque le había ido bien en la vida: “vivo de lo que me gusta”, aclaró.

“Yo disfruto tratando de que disfruten”, siguió Rozín y luego de hacer una pausa, pero ya quebrado sostuvo: “hay algo de lo que acá se ha generado que nos ha hecho bien. A nosotros y a mucha gente que pasó la pandemia, los enfermos, los muertos, mirándonos un ratito porque sentían que la música los ayudaba. Esa mezcla rara, que ya dijimos el año pasado, hoy se repite”.

Finalmente se hizo referencia a lo que costó hacer su programa durante la pandemia, con una propuesta de hacer música en vivo. “Fue un año muy exitoso para nosotros, tiene que ver con lo profesional pero en mi caso, y no quiero aclarar más nada, también con lo personal”, dijo casi al final de su interlocución.

Gerardo Rozín tuvo algunos problemas de salud hace 2 años pero siempre se mantuvo muy reservado respecto al cuadro que enfrentaba. La gravedad actual remite a una larga lucha del conductor contra una enfermedad compleja y complicada. Fuentes consultadas confirmaron que se encuentra en su casa con su círculo de afectos más íntimos.