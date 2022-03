San Martín, en el Día de la Mujer: orgullosas, marcan el rumbo

“Con nosotros se les abrirá las puertas a las mujeres”. Poco tiempo antes de lanzar de manera oficial su candidatura, Rubén Moisello lanzó una promesa que ilusionó las socias. Y con la lista presentada de cara a las elecciones, esa afirmación se hizo realidad.

Históricamente, el mundillo futbolero no fue un lugar en el que ellas tenían protagonismo. Pero actualmente, la comisión directiva “santa” está integrada, en poco más del 30%, por mujeres.

Carolina Peralta, Sofía Ladrón de Guevara, Florencia Núñez, Luciana Boltes Cipri, Eliana Ríos Germanó, Florencia Ale Alí e Iris Peralta Páez ocupan con orgullo un sitial, que tiempo atrás parecía impensado. No sólo eso, con sus miradas aportan a que el club haya podido dar durante los últimos casi 365 días (ayer se cumplió un año del triunfo en las elecciones) tener otro rumbo.

“El tiempo que llevamos trabajando en el club nos demostró que no estábamos equivocados en nuestra decisión. Queremos ser un club precursor en este sentido; esperamos que la próxima directiva tenga el 50% porque con sus capacidades, la mujeres pueden aportarle muchísimo al club”, explicó Rubén Moisello.

Orgullosas, ellas ponen el pecho a luz y a sombra. Llevan los colores en la sangre y aportan su granito para que San Martín crezca cada día más. “La participación real en puestos dirigenciales en el club era una necesidad. Las mujeres solemos tener miradas diferentes a la de los hombres. Entonces cuando trabajamos en conjunto, las decisiones terminan teniendo una visión más abarcativa e integral. San Martín es protagonista de este cambio de paradigma histórico que no va a detenerse”, aseguró Peralta, encargada del departamento de Género, creado en abril pasado. “Es mucha responsabilidad, pero durante el tiempo que llevamos en el club fuimos creciendo porque hay un equipo que pone el pecho todos los días por amor. Yo venía colaborando desde otras funciones desde hace casi ocho años y, además de estar orgullosa, me aferró mucho más al sentimiento. Hoy no sé si San Martín es mi vida o si mi vida es San Martín”, agregó Ladrón de Guevara, coordinadora general del departamento Prensa y psicóloga del equipo interdisciplinario del departamento de Género.

Trabajar en lo que es su pasión es algo que muy pocas personas pueden lograr en su vida. Y para ellas haber conseguido llegar a tener voz y voto en el club de sus amores es como tocar el cielo con las manos. “Soy hincha y socia desde que muy chiquita. Siempre tuve una vida activa en el club, por lo que con 27 años es un sueño integrar esta CD. Tenemos una actitud super activa y eso hace que podamos ayudar a cambiar la vida del club”, afirmó Núñez.

Ellas llegaron para marcar el rumbo histórico y hoy demuestran su alegría a viva voz.

Aportan lo suyo

Luciana Orquera y Agustina Hamaud son las nutricionistas del plantel profesional desde hace poco más de un año. Además, también son un pilar importante para que los futbolistas puedan mostrar su mejor versión en el campo.