Siguen los cambios, pero la idea es la misma en San Martín

A pesar de dos cambios imprevistos en el equipo titular, San Martín cumplió ante Estudiantes de Río Cuarto y se llevó tres puntos para ser uno de los líderes de la Primera Nacional. Las lesiones de Hernán Pellerano y Milton Céliz, en la semana previa, le abrieron un lugar a Juan Orellana y Diego Sosa, que devolvieron gentilezas con goles.

Por eso, Pablo De Muner trabajó los días posteriores al triunfo con tranquilidad, pensando que el domingo ante Alvarado podría repetir el mismo 11 titular de la fecha pasada.

Sin embargo, una lesión de último momento, obligará a “Tomate” a cambiar nuevamente las cartas. Alberto Costa, uno de los puntos más altos del “Santo”, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y si bien, no es nada de gravedad, será baja para las próximas fechas.

Ante esto, quien pica en punta para ocupar su lugar en la mitad de la cancha y el manejo del juego sería Agustín Prokop. El pibe de 20 años ya lo reemplazó en las primeras dos fechas del torneo y se despachó en el debut con una asistencia para Lucas Cano, que dejó el balón en el fondo de la red contra Temperley.

“Lamentablemente se lesionó de vuelta, siempre es un desafío ocupar el lugar de ‘Tino’. Si me toca, espero hacerlo de la mejor manera para ayudar al equipo y ganar”, aseguró Prokop, que empieza a dar sus pasos en el equipo titular. “Siempre me aconseja para mejorar. Yo trato de escucharlo y sacar lo máximo posible de él. A cualquiera le gustaría tener una carrera como la de él”, dijo Prokop, que no ahorró en elogios para el ex Valencia.

Mejorar la competencia interna y darle más lugar a los chicos, es uno de los objetivos de “Tomate” para este torneo.

“Va a ser un equipo con un buen funcionamiento, más allá de los nombres. Es importante que haya variantes y aumentar un poco la competencia interna”, aseguró De Muner, sobre las lesiones en su plantel. “Fue muy claro desde el principio, el jugador que esté bien va a jugar, ya sea grande o chico y eso te da entusiasmo a la hora de pelear un puesto. Depende de cada uno ganarse ese lugar”, contó Prokop sobre las palabras del DT.

Sin marearse y con humildad, el pibe surgido de inferiores asegura que está en su mejor momento. “Me siento con confianza. En cuanto al equipo, yo creo que vamos encontrando el buen funcionamiento y demostrando en la cancha, la idea del cuerpo técnico”, afirmó.

Si bien todavía no está definida la alineación titular, Prokop espera tener un lugar y ya palpita lo que se viene. “ Vamos a ir allá, a tratar de imponer nuestra idea y poder traernos los tres puntos a Tucumán”, finalizó.

Preocupa el rebrote

En las últimas horas, desde el Ministerio de Salud informaron el regreso de la Gripe A y en San Martín tomaron precauciones. Algunos jugadores presentaron síntomas gripales, pero fueron controlados y arrojaron resultados negativos. En los próximos días se realizarán nuevos hisopados y estudios para conocer su evolución.

Esta vez no será televisado

Se confirmó que, a diferencia de partidos anteriores, el duelo entre San Martín y Alvarado del domingo a las 19 sólo se podrá ver por la página de TyC Sports Play, en sus distintas plataformas de streaming. Durante la fecha 5 de la Primera Nacional, habrá un total de ocho duelos televisados.