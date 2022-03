San Martín: feliz por partida doble

Iban 23’ 35’’ del primer tiempo cuando Juan Orellana lanzó un pelotazo/asistencia, que dejó a Diego Sosa de cara al arco de Joaquín Bigo. El ex Argentinos, dominó la pelota, se acomodó, se perfiló, pero dudó entre definir de primera o gambetear al arquero. Y eso hizo que perdiera la batalla con el arquero riocuartense. “Eso me bloqueó un poquito”, confesó el delantero que luego de poco más de un minuto se redimió.

A los 25’, picó al vacío y se la pidió a Federico Jourdan, quien lo dejó de cara al festejo. “Eso me devolvió la confianza. Por suerte ahí nomás tuve otra chance, pude convertir el gol y fue hermoso”, dijo quien coronó con un festejo su primer partido como titular en desde que llegó al club. “Me sentí muy bien. El equipo responde y eso te hace las cosas más fáciles. Haber podido adaptarme tan rápido se lo debo al cuerpo técnico y a mis compañeros. Ellos me hicieron las cosas muy fáciles”.

Sosa terminó el viernes feliz por su gol, por el presente y por la llegada del “Santo” a la cima de la Primera Nacional. “Nos da mucha felicidad como grupo. Es lo que buscamos. Apuntamos a mejorar todas las semanas a seguir sumando de a tres y a no perder. En este tipo de torneos hay que mantenerse así”, aseguró.

El extremo habló de cómo mantenerse en este torneo. Hasta acá, San Martín viene mostrando regularidad en su juego, en el rendimiento y en resultados; lo que puede entregarle buenos dividendos a futuro. “Eso vale mucho, muchísimo en este tipo de campeonatos largos. Pero yo creo que lo más importante, y en lo que podemos hacer diferencias, es en el plantel humano que tenemos”, agregó.

El oriundo de Tandil fue titular debido a la lesión de Milton Céliz. Aportó en lo futbolístico, en el resultado y logró que no se sienta la ausencia de un jugador clave en la estructura de Pablo De Muner. Eso también le llenó el corazón. “Es un torneo de un año entero y necesitamos de cada uno de los jugadores que integran este plantel. Así como esta vez me tocó a mí y a Juan (Orellana) responder de esta manera, es ideal que siempre sea así. El equipo no debe resentirse, independientemente de los nombres que jueguen”, sentenció.

“Nos va a ir muy bien”, fueron casi sus últimas palabras, aventurando un buen futuro. Sosa comenzó a pagar la confianza que le brindaron en Bolívar y Pellegrini y sueña con un buen año. “El equipo está muy bien”, concluyó.

Se terminó el descanso

El viernes, luego del triunfo sobre Estudiantes, el plantel “santo” fue licenciado. Hoy por la tarde, en el complejo “Natalio Mirkin”, volverá a las prácticas pensando en el juego contra Alvarado.

Más partidos

Resultados de ayer: Guillermo Brown 1-Flandria 0, Chacarita 2-Temperley 2 y Sacachispas 1-Maipú 1. Hoy juegan: San Telmo-All Boys, Santamarina-Almirante Brown y Ferro-Independiente Rivadavia.