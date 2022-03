Paula Omodeo: "vamos a acompañar porque esta oposición es responsable, pero no vamos a ser cómplices"

La Cámara de Diputados debate desde las 14:20, en el marco de una sesión especial, el proyecto de ley que avala el acuerdo con el FMI, a partir del dictamen que obtuvo un amplio respaldo político en la noche del miércoles luego de intensas negociaciones.

La voz de Paula Omodeo, Diputada Nacional por Juntos por el Cambio, fue una de las que se escuchó en el recinto.

"Nos preguntamos por qué votamos esta ley si sabemos que el pan es malo, pésimo, incumplible; pero votamos porque Argentina tiene que honrar sus deudas. Vamos a votar para que no entremos en dafualt, para que no entremos en cesación de pago. Lo que no vamos a votar es la posturas de este gobierno que aumentan la deuda de confianza para con la sociedad argentina y para con el mundo entero", dijo la legisladora tucumana.

Omodeo resaltó que solo votan no entrar en dafault. "No aprobar el crédito sería cerrarle la puerta de los mercados financieros al pueblo argentino, sería dejar a las empresas sin financiamiento y a los importadores sin dividas, pero de ninguna manera vamos a votar este plan inflacionario y el derroche del gasto público y que el costo lo paguen los que producen y generan riqueza en argentina", acotó

Por otra parte, la dirigente de CREO sostuvo que "pretender que el Congreso avale ese plan de gasto eso es un acto de irresponsabilidad y también es inconstitucional."

"Nosotros asumimos el compromiso de honrar la deuda, pero también tenemos un compromiso con los ciudadanos que nosotros representamos y eso se hace mermando el gasto público, especialmente el político... dejemos de asfixiar al sector privado... no esta matriz impositiva y con este nivel de gasto, Argentina es inviable, por eso los chicos están en Ezeiza, por eso los chicos se están yendo".

La dirigente pidió achicar el gasto político y ejemplificó: "en Tucumán, el año pasado, el gasto por legislador fue de 135 millones de pesos. Eso por legislador, en una provincia con un 46% de pobreza, donde 6 de cada 10 niños es pobre".

"Desde Creo sostenemos que necesitamos reformas estructurales. Tenemos récord de gastos y récord de pobres, está claro que el modelo no sirve", concluyó.