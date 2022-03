Juri: "Este Concejo va a acompañar la lucha por los derechos de las mujeres"

La comisión de la Mujer, Género y Juventud del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán presentó el dossier "Avances en género y diversidad, legislaciones e iniciativas del periodo 2019-2022", en un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La presentación fue encabezada por Sandra Miranda, presidenta de la comisión de la Mujer; por el presidente del cuerpo, Fernando Juri; y por el intendente de la capital, Germán Alfaro.

"Está plasmado en este trabajo todas las iniciativas, políticas públicas, proyectos y ordenanzas que trabajamos los conejales del cuerpo en esta nueva conformación, que han tomado impulso con la creación de la comisión de la Mujer, Género y Juventud en 2020. Hemos entendido que tenemos que trabajar juntos y juntas, es la única manera que podemos avanzar, trabajando en el empoderamiento, la igualdad, revalidando nuestros derechos todos los días y en todas partes", explicó Sandra Miranda desde el estrado del anfiteatro San Miguel Arcángel.

Participaron del evento los ediles José Luis Coronel, José "Lucho" Argañaraz, Emiliano Vargas Aignasse, María Elena Cortalezzi, Gonzalo Carrillo Leito, Ernesto Nagle, Eduardo Verón Guerra, Liliana Leiva, Cristian Petersen, Daniel Alfaro, Agustín Romano Norri y María Belén Espinosa.

"No es un día de celebración, sino de conmemoración; la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos tiene una enorme trayectoria y no cesa en sus reivindicaciones", expresó a su turno Juri. "Por eso se presentó este dossier con las ordenanzas aprobadas y proyectos en carpeta por la igualdad de género, la reivindicación de los derechos de las mujeres. Reasumimos el compromiso de seguir trabajando, la lucha continúa y vamos a acompañar desde este cuerpo todo lo que tenga que ver con los derechos de las mujeres, la paridad de género, la diversidad de género. Estamos convenidos de que tenemos que tener una sociedad igualitaria y que muchas veces el estado no está a la altura de las circunstancias", agregó el presidente del cuerpo.

"Estos temas que hacen a la igualdad, a los derechos, a la libertad económica y social de las mujeres deben discutirse en el ámbito del Concejo Deliberante, de donde surgirán las ordenanzas para que podamos aplicarlas. Debemos aggiornarnos constantemente porque la sociedad va a un ritmo que es muchísimo más rápido que el de las instituciones. Enhorabuena por este dossier", expresó Alfaro.

Entre las iniciativas en carpeta, Miranda destacó sendos proyectos de reemplazo laboral para víctimas de violencia de género dentro del ámbito municipal y de extensión de licencia laboral para denunciantes de violencia.