Zelenski fue ovacionado de pie en el Parlamento británico: “Nos nos rendiremos”

"No nos rendiremos", aseguró este martes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el primer discurso de un líder extranjero ante los diputados en la Cámara de los Comunes del Reino Unido por videoconferencia. Los parlamentarios le dedicaron una larga ovación.

"Lucharemos en los bosques, en los campos, en las orillas y en las calles", declaró por videoconferencia Zelenski, unas palabras con las que parafraseó uno de los discursos más célebres del ex jefe de Gobierno británico Winston Churchill en la II Guerra Mundial.

“Nosotros estamos luchando esta guerra porque no queremos perder lo que tenemos; no queremos perder nuestro país. Ustedes harían lo mismo si estuvieran ante esta situación; como lo hicieron cuando se enfrentaron a una situación así durante la Segunda Guerra Mundial cuando lucharon contra los nazis”, agregó el mandatario.

Según Zelenski, “misiles de crucero han sido lanzados contra nuestro país. Fueron enviados a nuestro país y tuvieron como objetivos a hombres, mujeres y niños; civiles ucranianos”, denunció sobre el ataque que ordenó Vladimir Putin. "A pesar de eso nosotros estamos haciendo lo que podemos para defender a nuestra frontera, a nuestras ciudades. Nuestro ejército está allí para proteger a nuestros civiles. Los bombardeos no nos quebraron”, remarcó ante un auditorio que lo aplaudió de pie.

Tras agradecer al primer ministro británico su apoyo al Gobierno ucraniano, Zelenski reclamó al Reino Unido que vaya más allá en la sanciones contra Rusia y que promueva una zona de exclusión aérea en el cielo de Ucrania para impedir los bombardeos rusos.

Los diputados, que llenaban la sala plenaria de la Cámara de los Comunes, recibieron con una larga ovación en pie al presidente ucraniano y, tras escucharlo en medio de un silencio absoluto, lo despidieron de nuevo con una salva de aplausos.

El primer ministro, Boris Johnson, alabó posteriormente la resistencia de los ucranianos ante la invasión rusa y aseguró que el Reino Unido utilizará "cualquier método disponible, diplomático, humanitario y económico", para asegurarse de que el Kremlin "fracasa". El jefe del Gobierno británico agradeció a los ciudadanos ucranianos que sean una "inspiración" para millones de personas en todo el mundo, y añadió que está dispuesto a incrementar la presión sobre Moscú.

También el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, tuvo palabras de elogio para Zelenski, al destacar que "todo el mundo se ha conmovido por la valentía, la resolución y el liderazgo", del presidente ucraniano.

Contribuir al esfuerzo

Más temprano, Volodimir Zelenski dispuso el regreso de todos los militares desplegados en fuerzas de mantenimiento de la paz en el mundo, con el fin de defender al país ante la invasión de Rusia, informó la prensa local.

“Todos los soldados y sus equipos deben regresar a Ucrania para contribuir al esfuerzo de guerra”, dice un decreto firmado por el mandatario, informó el diario The Kiev Independent en Twitter.

Zelenski reiteró que no tenía “miedo de nadie” y que permanecía en Kiev, donde se quedará “todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra”.

“Estoy en Kiev, en la calle Bankova (donde queda la sede del gobierno), no me escondo y no tengo miedo de nadie”, dijo.

“Estaré aquí durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra”, agregó, en un video divulgado esta noche en sus redes sociales.