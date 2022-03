Polonia entrega a Estados Unidos sus cazas de combate para que sean utilizados por fuerzas ucranianas

Polonia está dispuesta a desplegar todos sus aviones MIG-29 en la Base Aérea de Ramstein en Alemania y ponerlos a disposición de Estados Unidos, e insta a los demás miembros de la OTAN que poseen otros del tipo a hacer lo mismo, declaró hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los legisladores estadounidenses presionaron ayer al Gobierno del presidente Joe Biden para que facilite la transferencia de aviones de combate a Ucrania desde Polonia y otros países de la OTAN y de Europa del Este, tras la petición realizada el sábado por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

"Las autoridades de la República de Polonia (...) están dispuestas a desplegar -de forma inmediata y gratuita- todos sus aviones MIG-29 en la Base Aérea de Ramstein y ponerlos a disposición del Gobierno de Estados Unidos de América", indicó el ministerio y agregó que "al mismo tiempo, Polonia solicita a Estados Unidos que nos proporcione aviones usados con las correspondientes capacidades operativas. Polonia está dispuesta a establecer inmediatamente las condiciones de compra de los aviones".

Polonia está apoyando a Kiev con armas defensivas, pero ha dicho que no enviarán aviones a Ucrania, ya que no es parte directa en el conflicto entre Ucrania -que no es aliada de la OTAN- y Rusia."Calquier decisión sobre la entrega de armas ofensivas tiene que ser tomada por toda la OTAN y de forma unánime", comentó el primer ministro, Mateusz Morawiecki, durante una conferencia de prensa conjunta con su par noruego en Oslo.

"Por eso estamos dispuestos a entregar toda nuestra flota de cazas a Ramstein, pero no estamos dispuestos a hacer ningún movimiento por nuestra cuenta porque, como él dijo, no somos parte en esta guerra", sentenció.