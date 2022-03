Tratativas con el FMI: “No acordar generaría un profundo estrés cambiario”

Más de siete horas y media duró el primer round entre la Casa Rosada y la oposición del Congreso por el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuestionamientos, explicaciones, chicanas, reproches y “pasadas de factura” formaron parte del plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de Diputados. Con el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Economía Martín Guzmán a la cabeza, un nutrido equipo del Poder Ejecutivo defendió el entendimiento que alcanzó el gobierno de Alberto Fernández con la institución crediticia para refinanciar U$S45.000 millones.

El titular de la cartera económica marcó que es “potencialmente desestabilizante” la situación que enfrentaría la Argentina en caso de no contar con las condiciones para poder reperfilar la deuda del programa Stand-By de 2018. “Hay un problema grave que el Estado busca solucionar en pasos dada su magnitud. Este es un paso muy importante. La alternativa (de no acordar) implicaría un crecimiento de la incertidumbre, que no puede redundar en nada mejor, y que generaría un profundo estrés cambiario, con consecuencias inflacionarias, sobre la actividad, el empleo y la pobreza”, sentenció.

En una dirección similar se expresó Manzur (gobernador de Tucumán en uso de licencia). “Necesitamos dar cierre a esta negociación para evitar la interrupción de los compromisos de la Argentina con el FMI. Una mirada crítica sobre el rol del FMI no es razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura. Estamos en una situación que nos llama a pensar y actuar por fuera de las divisiones políticas, con responsabilidad y vocación de futuro”, expresó, en alusión a las posiciones encontradas que hay tanto en la oposición como en el oficialismo.

“No hay reforma”

Ante los diputados, Guzmán dijo que el programa que propone el Gobierno busca “la recuperación y para la reducción de la inflación y por lo tanto nuestro compromiso es efectivamente cumplirlo”. Sostuvo también que “en este acuerdo no hay ninguna reforma que implique quita de derechos, no hay reforma previsional y no hay reforma laboral”. Además, manifestó que “no se está agregando un solo dólar de deuda” al préstamo que se pidió en el programa stand by.

Aunque mostraron los dientes, la oposición -en su mayoría- dejó saber que no está dispuesta a permitir que el país caiga en default, pero solicitaron diversas modificaciones al proyecto “enlatado” que envió el Ejecutivo con el acuerdo y el programa propuesto para cumplir con las metas. Esto fue marcado, por ejemplo, por el diputado formoseño Ricardo Buryaile (UCR) sobre el cierre del trabajo en comisión. “El estado de cesación de pagos de la Argentina es la quiebra de millones de argentinos. No estamos dispuestos a que eso suceda, pero sí tenemos enormes reparos a la propuesta legal del dictamen del Ejecutivo”, expuso ante Guzmán.

Del trabajo de comisiones también participaron el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Esta última marcó que el Gobierno volverá a poner la mira en los sectores altos porque prevén avanzar con medidas para mejorar los ingresos asociados al impuesto sobre los bienes personales. “La forma más virtuosa de financiar la política pública es a través de los ingresos tributarios y, principalmente, aquellos que provienen de los sectores de mayor capacidad contributiva”, dijo.