Nadie consultó a Turismo por el peaje en El Cadillal

La construcción del peaje en la entrada de El Calidad aún no es un hecho. El proyecto fue recientemente presentado en la Legislatura, pero debe ser tratado en el recinto para que se pueda concretar y aparentemente hay opiniones divididas. Por ejemplo, nadie se comunicó con el Ente de Turismo, responsable de la remodelación de la zona y cuyo titular, Sebastián Giobellina, dijo desconocer los detalles del plan ya que nadie había hablado aún con ellos.

El dique Celestino Gelsi es uno de los puntos turísticos más llamativos de la provincia, así como también de los más concurridos. Desde 2006, el turismo tucumano fue creciendo, registrando en invierno y verano de 2021 un total de 315.000 visitantes. De ese número, más del 88.5% corresponde a personas que visitaron El Cadillal, según datos proporcionados por el Ente.

Con fecha del 24 de febrero, se presentó en la Legislatura -por iniciativa del parlamentario Juan Rojas- un proyecto de ley para la creación de un peaje en la ruta provincial 347, en el tramo que une la ruta 9 con El Cadillal. “Es en carácter de contribución especial por el uso de la infraestructura vial”, indica el documento, que fue firmado por Sergio Mansilla (presidente subrogante de la Legislatura), por Manuel Yapura Astorga y por Maia Vanesa Martínez, según se advierte en la propia página del Parlamento.

En el caso de concretarse el proyecto, el derecho de peaje tendrá una vigencia de 10 años, pudiendo ser prorrogada por la Legislatura. La base del tributo sería la equivalente al precio de un litro de nafta premium ($ 116 actualmente) y el monto se regularía según la cantidad de ejes por vehículo. El producto de lo recaudado sería destinado al mantenimiento de la ruta 347.

La implementación de esta medida favorecería al turismo de la zona, al mejorarse la infraestructura. Ese es el espíritu que lo anima, de acuerdo con lo explicado por Rojas (ver nota aparte). Sin embargo, como se trata de un proyecto en desarrollo, Giobellina no pudo dar novedades al respecto. “Es algo que se va a tratar en el ámbito de la Legislatura, no llegó al Ente de Turismo todavía”, comentó. “Por lo pronto -enfatizó- no tengo la propuesta, una vez que la lea podré dar una opinión”.

Efectivamente, la construcción del peaje está “en proceso embrionario”, según dijo uno de los legisladores firmantes, Yapura Astorga. “Este proyecto se presenta en la Cámara, la Cámara lo destina a las distintas comisiones, en este caso será a Obras Públicas y Hacienda, se lo discute, se lo mejora, y con toda esa mejora recién, si tiene consenso, va al recinto. Estamos en la etapa embrionaria”, explicó.

“Si ves a otras ciudades, por ejemplo Carlos Paz, ves que esto es habitual y se lo hace”, añadió, defendiendo la idea central del proyecto. “Yo acompaño el proyecto del legislador Rojas. Esperamos que sea compartido con la comisión, estudiado y mejorado, si se quiere”, agregó el legislador oficialista.

Yapura Astorga planteó que en este último tiempo, con todas las mejoras que se hicieron en El Cadillal, la afluencia turística y de vehículos fue bastante abundante, por lo que la idea es que el camino que hoy es de doble mano sea de cuatro o seis trochas, desde la entrada de la ruta 9 hasta El Cadillal. Además, sostuvo que esto beneficiaría a la comuna no solo en términos de practicidad, sino también en seguridad. “Yo creo que El Cadillal con creces se merece este tipo de mejoras. Los fondos pueden ir en forma directa o indirecta a mejorar toda la infraestructura de turismo de la zona”, comentó.

Por otro lado, el delegado comunal Carlos Bonano consideró que el cobro del tributo se trataría de una buena medida, pero discrepó con algunos apartados del proyecto. “La idea del peaje me parece muy buena, pero según tengo entendido el proyecto aspira a que lo recaudado vaya al mantenimiento de la ruta y que lo disponga la Provincia. En eso no coincido; creo que se debería invertir el dinero en esta comunidad, en que la comuna siga creciendo en estructura y así aumente más el turismo”, declaró.

En una visita realizada por LA GACETA a esta localidad, se habló con vecinos de la zona. Varios sostuvieron que apoyan la idea pero que es necesario, en primer lugar, solucionar los problemas que hay debido a los embotellamientos. Aseguraron que, de llevarse a cabo, la implementación del peaje mejoraría el tránsito en la entrada y otras cuestiones referidas a la seguridad vial.

(Producción periodística: Bárbara Nieva)

“Le faltaba un incentivo”: la opinión del legislador Juan Rojas

Según el legislador tucumano, a El Cadillal le faltaba un incentivo para que se arreglen las calles y la iluminación. “Pensamos en poner un peaje para que con todo lo recaudado se arregle parte de la iluminación y la seguridad”, indicó. “A esa plata se la va a tratar de distribuir de la mejor manera posible en toda la comuna”, aseguró Rojas.

Sobre el desarrollo del proyecto explicó: “se presentó recientemente, y ahora se empieza a hacer una mesa parlamentaria con el Ejecutivo. Luego, lo mismo con el Ente de Turismo para empezar a articular funciones, es decir, para ver primero cómo se va a hacer, cómo se va a cobrar y otras cuestiones”. Además apuntó: “esto está a disposición del Ente para que el turismo en Tucumán empiece a levantarse”. “Todo lo recaudado va a ir directamente a la comuna”, sostuvo Rojas.

Pasa en otras provincias: Mendoza y Córdoba también lo implementaron

Villa del Dique, Córdoba

A unos 110 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba, Villa del Dique ofrece actividades náuticas en el lago, excursiones y paseos de todo terreno, además de un balneario municipal. El peaje se encuentra en la Autopista 9 que conecta a Córdoba y Rosario.

Dique Potrerillos, Mendoza

Se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza. El lugar ofrece actividades como: rafting, trekking, rappel, mountain bike, cabalgatas, kayak, escalada, canopy, velerismo, windsurf, canotaje y pesca deportiva. En la Ruta Provincial 82 se encuentra un peaje automático, una alternativa para llegar al lugar.