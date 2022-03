Provincia o comuna, ¿a quién beneficiará el peaje a El Cadillal?

“Uno de los puntos en donde más está creciendo el turismo de la provincia es en el norte, y en ese sentido creo que debemos valorar El Cadillal, que con su dique a 15 minutos de la capital es la ‘joyita’ que tenemos los tucumanos”, indicó el legislador Juan Rojas, impulsor del proyecto para que se implemente un peaje en el acceso a la villa veraniega.

En simultáneo, el delegado comunal Carlos Bonano consideró que el cobro del tributo se trataría de una buena medida, pero discrepó con algunos apartados del proyecto.

El lugar

“Mi idea es poner el peaje apenas se ingresa a a la ruta 347 por la 9, porque, si no, más adelante los conductores tendrían la opción de tomar caminos alternativos. Además tengo la intención de que los residentes de El Cadillal no paguen si presentan una boleta de servicio; si no tendremos gente que pagaría al menos dos veces el peaje por día, como quienes van a trabajar a la capital”, explicó Rojas, en entrevista con LA GACETA.

En trámite

Bonano, por su parte, detalló que hasta el momento no se sabe dónde se instalarían las garitas de pago. “Imagino que están pensando en la zona del arco, donde está la comisaría, porque yo adelanté que quiero mudar el destacamento a otra zona (leer detalle en destacado). Si es ahí, entonces deberíamos poner dos peajes más, sino la gente empezará a venir desde Ticucho o El Timbó (ambas localidades por ruta 312). Se trata de caminos de tierra, pero no faltarán los que prefieran hacerlo”, argumentó. El delegado comunal fue claro en su pedido. “La idea del peaje me parece muy buena, pero según tengo entendido el proyecto aspira a que lo recaudado vaya al mantenimiento de la ruta y que lo disponga la Provincia. En eso no coincido; creo que se debería invertir ese dinero en esta comunidad, en que la comuna siga creciendo en estructura y así aumente más el turismo”, subrayó. Y en ese sentido fundamentó: “hay que ver otros factores también. El Cadillal creció en población, pero además somos el lugar de asistencia para otros poblados. Mucha gente de El Timbó, por ejemplo, viene al CAPS o depende de esta comuna para ciertos servicios”.

Rojas descartó por el momento esa idea. “Los beneficios de lo recaudado serán destinados a la comunidad toda. Creo que de esta manera se beneficiará mucho a la Provincia, pero en especial a El Cadillal”, dijo el legislador. “Decimos que lo recaudado irá destinado al mantenimiento de la ruta, pero la idea es que eso se acompañe con iluminación, señalización, la apertura de caminos y solucionar el problema de agua en ciertas zonas”, añadió. “Estamos hablando de que hubo un 12% más de turistas ese año y que del 90% del total visitaron El Cadillal”, destacó.

LA GACETA intentó sucesivas veces comunicarse con el presidente del Ente de Turismo, Sebastián Giobellina, pero por cuestiones de agenda no se pudo concretar una entrevista para conocer su opinión sobre el tema.