Video: "Las sanciones van a repercutir en nuestra provincia", dijo Jaldo sobre la guerra

Tras su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador Osvaldo Jaldo dialogó con la prensa, y se refirió a los distintos tópicos abordados durante el informe de gestión brindado a los legisladores. Además, manifestó su preocupación por el escenario mundial ante la guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania y por las derivaciones que puede tener el conflicto en Tucumán.

"Hice una pequeña reflexión (antes del discurso) para hablar sobre cuestiones que, si no se resuelven bien y pronto, van a golpear a la economía del país y de la provincia. Primero, el mundo está en guerra. Las sanciones económico financieras (aplicadas a Rusia) van a repercutir en nuestra provincia. Luego está la pandemia. Nosotros tenemos indicadores bajos, ojalá no vuelva una nueva ola que nos lleve a tomar medidas que no queremos porque van a perjudicar a nuestra economía. Y, por último, hablé del Fondo Monetario Internacional. La mayoría de las obras que el Gobierno provincial está llevando a cabo están financiadas por organismos internacionales. Si no cerramos con el Fondo, se corta el financiamiento”, indicó Jaldo ante los periodistas.

Además, dijo que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibió a productores e impulsa tratativas ante la Cancillería. “Nosotros esperamos que los líderes mundiales digan 'basta con la guerra'. Podemos solucionar la venta de un limón más o de un limón menos. Pero si muere gente es muy triste para todos. Somos solidarios y entendemos que la guerra debe terminar. Debemos estar preparados porque vamos a tener repercusiones en las economías regionales si esto no se soluciona. Tucumán exporta 183 productos a 150 países. Cuando se cierran las rutas aéreas se cierran para todos, con países limítrofes también. Tanto áreas como marítimas. Es decir, que puede suceder que nos saquemos la producción. Capaz que no la podamos enviar, ni cobrar. El Jefe de Gabinete está llevando está inquietud a la Cancillería y a la Presidencia de la Nación”, detalló Jaldo.

Por otro lado, el gobernador consideró que, teniendo en cuenta el volumen de los fondos federales girados para inversiones en infraestructura, estaría "justificada la creación" de un Ministerio de Obras Públicas en la Provincia.

"Son decisiones que tenemos que ir tomando. Cuando hacía referencia a los fondos que se firmaron con Nación que rondan los $100.000 millones, que es el 30% del presupuesto provincial. Esto va a dinamizar la economía y creará nuevos puestos de trabajo en blanco, con obra social y aportes jubilatorios”, fundamentó.

De todos modos, aclaró que todas estas medidas están bajo análisis. "No queremos agrandar el Estado. Tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que signifiquen impacto financiero porque no sabemos qué va a pasar con la economía mundial y nacional. Hoy no corre ningún peligro –el envío de fondos- porque está todo instrumentado como corresponde. Todo lo comprometido por Nación se está instrumentando obras en territorio”, afirmó.

Frases de Jaldo en la conferencia

"Hoy tuve la posibilidad de dar un mensaje con las cosas concretas que venimos haciendo que cualquiera las puede ver con la realización de obras y mejoramiento de servicios a lo largo y ancho de la provincia", comenzó diciendo Jaldo.

"No podemos hablar de disminuir los índices de pobreza, si a la gente no le hacemos llegar los servicios como el agua potable, la electricidad, las cloacas y el gas natural. Y de eso se trató el mensaje, de obras de infraestructura que tienen que ver de fortalecer los servicios”, continuó.

En la conferencia de prensa, el gobernador remarcó la relación de la Provincia con Nación. "Muchas veces los tucumanos estuvimos aislados del Gobierno nacional, y hoy es todo lo contrario porque tenemos un Presidente con una visión federal y a Juan Manzur en uno de los cargos más importantes del Poder Ejecutivo nacional", dijo.

A su vez, Jaldo destacó la inversión en obras públicas: "Hemos anunciado obras que algunas ya están firmadas a través de un convenio. Cuando el Gobierno nacional firma un convenio con la Provincia automáticamente, reserva la partida presupuestaria para dicho compromiso", afirmó. Y sostuvo que en Tucumán hay muchas obras en diferentes instancias administrativas. "Tenemos obras que se están adjudicando y otras que ya se están ejecutando", añadió.

Jaldo destacó además las inversiones para educación. "Que mañana empiecen las clases con una presencialidad plena es producto del Gobierno de la Provincia, con la ayuda de los diferentes programas nacionales. Vinimos acondicionando los establecimientos educativos, tomamos medidas sanitarias acertadas como el Pase Sanitario y el aforo de 300 personas", explicó.

Y añadió: "El Pase sanitario y el aforo, nos permitieron que la positividad este en menos de un 5%, que las camas estén ocupadas menos de un 15%, que bajemos sustancialmente el contagio y mejoremos la atención".