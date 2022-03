Jaldo reafirmó sus lazos con Alberto y con Manzur, se "olvidó" de CFK y reiteró un reclamo a la Corte

En algo más de 6.200 palabras, Osvaldo Jaldo brindó este martes su primer informe de gestión como gobernador interino de Tucumán ante la Legislatura.

Lejos de la beligerancia de la interna peronista de 2021, el discurso del tranqueño en el acto de apertura del 117 período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo apuntó a la unidad y a la labor conjunta con el jefe de Gabinete, Juan Manzur. También destacó de forma reiterada la figura del presidente, Alberto Fernández, aunque no hubo alusiones a la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Olvido intencional?

Protocolar y descriptiva, la exposición del tranqueño -que se extendió durante poco más de una hora- apuntó sobre todo a detallar las acciones del Estado provincial en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

Quedó claro que el “chef” no quiso agregarle demasiados condimentos políticos al menú de hoy. De hecho, no hubo “movilizados” ni pancartas con la leyenda 2023 en el palacio legislativo. En definitiva, esto no implica que Jaldo no esté pensando en las próximas elecciones. Pero, a diferencia de lo que sucedió en 2021, el contador mostró que esta vez no está dispuesto a apurar los tiempos en la disputa con el manzurismo por la conducción del PJ.

Las medidas adoptadas ante la pandemia de covid-19, en especial, la vacunación y el pase sanitario; el repunte en los indicadores del ámbito productivo; la inversión en obras públicas; las partidas destinadas a servicios sociales (educación, política alimentaria, salud, entre otras áreas) formaron parte del eje central del discurso de Jaldo.

SALUDO. Jaldo destacó el trabajo conjunto con la Legislatura, y recordó su paso por el cuerpo colegiado. Foto LA GACETA / Juan Pablo Sánchez Noli

También se refirió a la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania –pidió “extremar las instancias del diálogo” a los líderes mundiales- y al impacto que podría tener en la producción tucumana, en especial en el sector citrícola.

Además, reiteró su apoyo a las negociaciones encabezadas por Alberto Fernández para el acuerdo con el FMI por la deuda externa. “Si eso no sucede, no hay dudas de que vamos a caer en un default”, reflexionó.

No es esperable que, en estos informes anuales ordenados por la Constitución provincial, resuenen las autocríticas. Hubiese sido inédito que Jaldo lo hiciera, sobre todo, teniendo en cuenta que lleva menos de seis meses al frente del Poder Ejecutivo. Sí se escuchó una frase de alto impacto institucional. Tal como venía haciendo a través de los medios de prensa, el gobernador envió –ahora, desde el ámbito formal del recinto- un mensaje a la Justicia con relación a la suspendida Ley de Narcomenudeo. “Estamos a la espera de la definición de la Corte Suprema de la Provincia respecto a la normativa sancionada por esta Legislatura, y vinculada a la venta y comercialización de narcóticos, a efectos de profundizar nuestro accionar y lucha contra este flagelo”, reclamó el gobernador interino, en lo que fue quizás la definición más fuerte de su discurso.