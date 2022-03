“Jaldo no dijo cómo van a resolver los temas centrales de Tucumán”, cuestionó Canelada

El legislador opositor José María Canelada cuestionó el discurso del gobernador interino, Osvaldo Jaldo, quien hoy inauguró las sesiones ordinarias en la Legislatura. Consideró que “no dijo cómo van a resolver los temas centrales” de la provincia.

"El discurso de apertura de sesiones ordinarias fue una mera formalidad, escuchamos lo mismo que todos los años. El gobernador no ha dicho nada cómo van a resolver los temas centrales: no nos dijo concretamente qué van a hacer para sacarnos de esta situación de inseguridad, cómo van a solucionar esta gravísima situación de pobreza en Tucumán, cómo van a hacer para rescatar a los niños que han quedado afuera del sistema educativo por la pandemia. Recuperarlos en serio, con políticas públicas concretas, no con meras declaraciones", advirtió.

El presidente del Bloque UCR también dijo que Jaldo omitió hablar sobre la situación de los trabajadores de la salud y los docentes. "No nos han dicho de manera concreta cómo les van a garantizar de una vez por todas condiciones dignas de trabajo. En el recinto nos piden aplausos para ellos, pero lo que requieren es que se ocupen de ellos de verdad, con políticas públicas".

Por último, lamentó que el gobernador evitara hablar de reforma política, y tomó este silencio como un mensaje: "Nos están diciendo que vamos a seguir sin saber en qué se gasta el dinero de los tucumanos, cómo se gasta, que no va a haber transparencia, que vamos a seguir padeciendo el clientelismo, que vamos a seguir teniendo un sistema absolutamente arcaico en lo electoral", dijo Canelada.