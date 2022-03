San Martín: el amuleto goleador estaba en casa

“¿Si (Lucas) Cano es el dueño de la camiseta ‘9’? Y sí, hoy salió con la nueve, es el titular, tenemos mucha confianza en él”. Minutos después de la victoria 2-1 en Turdera ante Temperley, en el debut de San Martín en esta temporada de la Primera Nacional, Pablo De Muner plantó bandera cuando algunos periodistas le preguntaban si no pensaba buscar otro centrodelantero. El DT fue tajante y depositó toda la confianza en el ex Chacarita.

“Ha demostrado a lo largo del año pasado que es una variante muy importante para nosotros, hoy lo demostró con gol, definición y tuvo otras también”, había agregado el DT al respecto.

Más allá que contra Deportivo Morón no logró aportar otro grito, el sábado en Puerto Madryn volvió a escribir su nombre en los goleadores del juego y comenzó a sentenciar un duelo, que hasta ahí, había sido muy favorable a su equipo.

Si bien su juego no tiene las características de un “9” neto, “Turro” viene cumpliendo bien la misión de ser el encargado de estar más cerca del arco rival en un equipo que apuesta a tener variantes en los metros finales. No es una referencia fija; retrocede para asociarse en el juego, se tira a los costados cuando la situación lo amerita, aporta sacrificio y no tiene problemas en asistir al compañero mejor ubicado. Eso sí, con los dos festejos que lleva en este torneo, se ubica como uno de los artilleros que escoltan a Cristian Chávez; hasta acá el máximo goleador del campeonato, con tres gritos.

Pero su aporte al equipo va mucho más allá de lo que viene mostrando en estas fechas. Cano se erige como una especie de talismán que aporta festejos que valen mucho más que una simple conquista. Desde que llegó a La Ciudadela, allá por finales de 2020 para sumarse al equipo que estaba por disputar el minitorneo, lleva disputados 1.522 minutos con la camiseta “santa”. En varios partidos ingresó como relevo, y sólo en 16 arrancó jugando de movida.

Pese a ello, ya lleva ocho festejos en lo que va de su estadía en Tucumán; con un dato tan contundente como esa definición exquisita que le puso el moño a una jugada espléndida, en la agradable tarde del “Abel Sastre”: cada vez que anotó un gol, el “Santo” sumó una victoria.

De los ocho festejos que lleva hasta acá, cinco sirvieron para abrir partidos, algo que siempre distingue a todo hombre-gol. “Los goleadores pocas veces decoran resultados. Su importancia se muestra cuando muestran el camino”, indican a menudo los que más entienden de estos temas.

Tenemos que conseguir esa pausa dentro del área que tuvieron Cano y (Federico) Jourdan para definir ante Madryn”, pidió De Muner luego de la victoria ante el “Aurinegro”, elogiando por lo bajo la frialdad que mostraron sus atacantes; algo que Cano ya había tenido en la cancha de Temperley.

En Bolívar y Pellegrini buscaron hasta el cierre del libro de pases ese jugador que pudiera aportarle los goles que al “Santo” se le habían negado durante los juegos de pretemporada. Pese al esfuerzo, no hubo caso.

El entrenador no se hizo mucha mala sangre; tiene a Iván Maggi y a Juan Miritello como alternativas de un Cano que comenzó el campeonato haciendo aportes claves como lo hizo desde que llegó al club.

Porque él no se anda con chiquitas. Cuando pone la mira en el arco enemigo y convierte, es casi un hecho que su equipo celebrará. Que no se corte esa racha, piden todos en La Ciudadela.

Esperan conocer el grado de lesión

El sábado, Milton Céliz dejó la cancha antes del final del primer tiempo por culpa de un dolor en el recto de su pierna izquierda. Debido a que por el feriado no había turnos disponibles, recién hoy por la tarde le realizarán estudios para determinar el grado de su lesión. El cuerpo técnico cree que será baja para el duelo del viernes.