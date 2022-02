San Martín fue un huésped irrespetuoso en Madryn

“La vida es un carnaval”, cantaba y así se volvió mito Celia Cruz, la “Reina de la Salsa”.

San Martín tiene permitido disfrutar a pleno de estos carnavales porque en Puerto Madryn volvió a jugar al ritmo de salsa. Sintonizó el modo “Tomate”.

Tal como pregona su entrenador Pablo De Muner: pelota al piso, pases precisos, circulación veloz, sociedades fructíferas, estocadas certeras.

En esa receta se cocinaron los dos golazos con los que el “Santo” venció 2-1 a domicilio al granítico Deportivo Madryn, un resultado que se quedó corto en función del juego desplegado por la visita.

No es temporada para avistar ballenas en Puerto Madryn, pero los hinchas del “Depor” reunidos en el estadio “Abel Sastre” pudieron observar desde las gradas otro tipo de espectáculo: la estética y la efectividad de futbolistas con buen pie, reunidos por la misma vocación ofensiva.

Sobre todo por el sector derecho del ataque de “San Martín”, por dónde suele avanzar en “modo autopista” Nicolás Sansotre (de notable rendimiento en la cancha, justo cuando atraviesa por un duro problema de índole personal).

Hacia allí confluyen, también, las sutilezas de Valentín Larralde (de tremendo futuro) y la velocidad para nada atolondrada de Federico Jourdan (en modo “exterminator” de rivales, pese a haber pasado tres días con algunas líneas de fiebre). Además de Lucas Cano, un delantero cada vez más completo (se tira atrás para participar del circuito de juego y se está acostumbrando a definir en el área sin contemplaciones). Y, faltaría más, hay que agregar la exquisita pegada de Tino Costa, de regreso a la titularidad.

Con una equilibrada mezcla de esos ingredientes, Jourdan y Cano dejaron en evidencia y redujeron a la insignificancia la supuesta solidez defensiva del local. Las dos jugadas merecieron el final que tuvieron: el balón en la red.

El encuentro Larralde-Cano-Sansotre-Jourdan originó el primer grito, el de Sansotre-Tino-Larralde-Jourdan-Larralde-Cano dio a luz al segundo. El banco estalló en ambas ocasiones. De Muner miraba el ramillete de sus jugadores abrazados como un padre mira a sus hijos. Y se le escapaba una sonrisa.

Es verdad, que como pasó ante Temperley en el debut, la chapa terminó siendo escueta, no sólo porque el 2-1 no expresa acabadamente la diferencia entre uno y otro (por momentos, parecieron ser equipos de distintas divisionales), sino porque en este caso hubo tensión e incertidumbre por más de un cuarto de hora hasta que Julio Barraza pegó el último pitazo.

Después de todo, pese a su escasez de recursos (juega a la segunda pelota, básicamente), el “Aurinegro” ha sabido convertir su “Coliseo del Golfo” en una fortaleza: de los últimos 15, había perdido sólo uno (el pasado 27 de julio).

Las salidas (convenidas, inevitables, según explicó De Muner) de Jourdan y Costa, apenas conseguida la doble ventaja, sumado al ingreso del inefable y recién llegado a Madryn Brian Fernández (siempre un revulsivo, aun sin estar en su mejor forma) derivaron en un sufrimiento indeseado.

El equipo de Ricardo Pancaldo descontó gracias al poder de fuego por vía aérea del central Mauricio Mansilla. Entonces desapareció el buen juego y sobrevino la necesidad de defender y mirar el reloj.

Era una plácida tarde de 26 grados en Madryn, no daba para pasarla mal. De Muner casi se infarta en un par de ocasiones (Darío Sand, de gran actuación, frustró a Fernández) y terminó festejando con el gesto del inflador, enfocado hacia el césped.

De hecho, “Tomate” rezuma de orgullo, está feliz y se le nota: aunque falta mucho por recorrer, la cosa viene bien.

Festejos

Ni bien se metieron en el vestuario, los jugadores de San Martín celebraron con todo el nuevo triunfo. El “Ciudadé, Ciudadé”, tronó con fuerzas y retumbó en cada rincón del “Abel Sastre”.

Refrigerio y viaje

Luego de bañarse, los futbolistas tomaron la colación propuesta por las nutricionistas del club y se subieron al ómnibus para viajar hasta el hotel de Trelew, donde pasaron la noche.

El regreso

El vuelo Trelew-Buenos Aires, está programado para las 8.40. Una vez que llegue a Aeroparque, el grupo esperará tres horas ya que el avión con destino a nuestra provincia sale a las 13.30.

Descanso corto

Ni bien retornen a Tucumán, los jugadores quedarán desconcentrados. Mañana, en el complejo “Natalio Mirkin”, volverán a entrenarse de cara al duelo con Estudiantes (RC), el viernes.

Amistosos

Ayer, los jugadores que no viajaron a Madryn jugaron un amistoso con Juventud Unida de Tafí Viejo. Fue 2-0 gracias a los goles de Gastón Monroy y Mauro Verón. En tanto, el Selectivo derrotó 6-1 a los suplentes taficeños.

Saldo negativo

De acuerdo a lo que explicó De Muner, Milton Céliz podría ser baja por lesión de cara al juego del viernes. Cuando lleguen a Tucumán, le realizarán un estudio para tener más precisiones.

Perdió el invicto

Guillermo Brown había ganado las dos primeras fechas. Pero ayer cayó 3-1 en su visita a Gimnasia (J). Otros resultados: All Boys 2-Chaco For Ever 2 y Nueva Chicago 1-Sacachispas 1. Hoy juegan: Deportivo Maipú-Mitre, Flandria-Chacarita, Villa Dálmine-Santamarina, Gimnasia (M)-San Telmo, Güemes-San Martín (SJ), BelgranoEstudiantes (BA) y Temperley-Brown (A).