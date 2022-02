San Martín: aquí está la llave maestra

En los dos primeros juegos de la temporada, Federico Jourdan fue uno de los puntos más altos que mostró el nuevo modelo “santo”. El ex Colón, Sol de América y Deportivo Cuenca, entre otros equipos, casi no necesitó un período de adaptación. Llegó, se calzó la número “7”, y comenzó a aportarle cosas positivas al equipo que dirige Pablo De Muner.

Él fue uno de los grandes responsables del desequilibrio en ataque que mostró el equipo contra Temperley y gracias a él llegaron casi todas las jugadas claras que San Martín tuvo contra Deportivo Morón hace una semana. “Estoy bien, con confianza, y eso es bueno e importante”, confesó en diálogo telefónica con LG Deportiva, luego de la última práctica antes del duelo contra Deportivo Madryn, que se realizó en la cancha auxiliar de Guillermo Brown.

En su juego denota que está con confianza. Acelera, apela a las zancadas largas y al vértigo (características que a su DT siempre le gustaron y que fueron claves para que recomendara su contratación) y crea caos en tierra enemiga. Pero Jourdan no quiere llevarse todos los flashes. Sabe que el fútbol es un juego en equipo y por eso pone al grupo por encima de todo. “Estoy muy cómodo y eso es gracias a mis compañeros que me integraron rápido; pero sobre todo al grupo espectacular que tenemos y que ya viene del año pasado”, aseguró, contando los segundos que restan para poder jugar en una Ciudadela repleta. “Tuve la suerte de jugar en contra y es algo espectacular. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Lo que me sorprendió es todo lo que mueve este club, lo que genera en el día a día”, dijo.

El empate en el primer partido como local no fue el resultado esperado. Hinchas, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico anhelaban otra cosa. Sin embargo, el extremo no considera que eso genere más presión de cara al duelo de esta tarde. “Si le hubiésemos ganado a Morón tendríamos la misma exigencia. San Martín es así; este club te exige todos los partidos, sin importar cómo venís. Hay que ganar siempre”, afirmó, antes de resaltar que el duelo por la segunda fecha no fue un paso atrás luego del gran debut que tuvo el “Santo” en Turdera. “El sábado pasado hicimos un buen partido. Si hubiésemos encontrado el primer gol, el duelo habría sido parecido al que jugamos con Temperley. Acá hay que tener paciencia y seguir confiando en la idea”, analizó.

Deportivo Madryn aparece como un rival de cuidado. Si bien está dando sus primeros pasos en la categoría, sumó idéntica cantidad de puntos que San Martín. Además, ostenta una localía casi inexpugnable (lleva nueve partidos sin caer, con ocho victorias y un empate). “Este será un partido muy duro como todos los que se juegan esta categoría. Vamos a enfrentar a un equipo que tiene buenos jugadores y que arrancó bien”, dijo dejando en claro que lo único que importa en el “búnker santo” es lo que pueda llegar a producir el equipo. “Vamos a salir a proponer, como lo hacemos en todas las canchas. Esperamos llevarnos un buen resultado”, aclaró. Contra Temperley tuvo algunas chances para pegar el grito sagrado, pero no se le dio. “Ojalá pueda convertir ahora. Tengo unas ganas...”, pidió el delantero que es una de las llaves que tiene De Muner para desarticular los cerrojos defensivos.

Llega “agrandado” a lo que considera una gran prueba

Deportivo Madryn ganó la pasada temporada del Federal A y llegó a la máxima categoría de ascenso de nuestro fútbol pisando fuerte. Sumó de a tres en el debut al derrotar 1 a 0, como local a Agropecuario, y se volvió con un punto de su excursión por Buenos Aires (1 a 1 contra Tristán Suárez).

Como si el buen comienzo en el campeonato fuese poco, en las últimos días sumó a su refuerzo estrella. Brian Fernández, ex delantero de Colón y Defensa y Justicia, entre otros clubes; y que la pasada temporada jugó para Ferro, acordó su incorporación y desde el miércoles ya trabaja bajo las órdenes de Ricardo Pancaldo.

El “Aurinegro” es un equipo modelado a imagen de su entrenador que se crió en el Federal A y que llegó a la Primera Nacional con ganas de demostrar su trabajo. Con un 4-4-2 clásico, el “Depor” es un conjunto aguerrido, que intenta explotar las bandas y que le saca mucho jugo a las segundas pelotas. Además, cuenta con un plus: supo hacer de su cancha una fortaleza prácticamente inexpugnable. Desde 2019 hasta la fecha, disputó 28 partidos en el “Coliseo del Golfo”. Allí sumó el 75% de los puntos en juego y sólo perdió en tres ocasiones.

En Madryn toman al juego de hoy como una prueba para saber para qué está el equipo. Pero nadie se achica. Claro, tienen con qué.

Desde las 17

Deportivo Madryn: Marcelo Ojeda; Franco Flores, Gonzalo Rocaniere, Mauricio Mansilla y Lucas Pruzzo; Leonardo Marinucci, Fabio Giménez, Nicolás Sánchez y Francisco Molina; Sebastián Jeldrez y Daniel Dopazo. DT: Ricardo Pancaldo.

San Martín: Darío Sand; Nicolás Sansotre, Hernán Pellerano, Hernán Lopes y Lucas Diarte; Valentín Larralde, Rodrigo Herrera y Tino Costa; Federico Jourdan, Lucas Cano y Milton Céliz. DT: Pablo De Muner.

Árbitro: Julio Barraza. Estadio: Deportivo Madryn. TV: TyC Sports.

Rincón “Santo”

Mudanza

Como no había más disponibilidad hotelera en la ciudad, luego del desayuno el plantel abandonó el hotel donde se hospedó en Madryn y partió rumbo a Trelew. Allí volverá luego del duelo contra el “Aurinegro”.

Alternativas

Además de los titulares, viajaron a Chubut: Carrizo, González, Abregú, Imbert, Prokop, Escalante, Sosa, Maggi y Miritello. Dos de ellos quedarán afuera del banco de relevos.

Otros partidos

Hoy también se jugarán otros tres partidos por la fecha 3: All Boys-Chaco For Ever, Gimnasia (J)-Guillermo Brown y Nueva Chicago-Sacachispas.