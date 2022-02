Con un video clip, Michael Bublé y Luisana Lopilato anuncian la llegada de su cuarto hijo

El cantante canadiense Michael Bublé y su esposa, la actriz Luisana Lopilato, han anunciado de una forma muy original la espera de su cuarto hijo: en el video musical del nuevo tema 'I'll Never Not Love You'.

El video es la continuidad de su historia de amor que comenzó cuando la actriz de 34 años participó en la producción del video del tema 'Haven't Met You Yet', hace 10 años. Una historia de amor por otro lado un poquito criticada ya que a él le acusaron de maltratador tras un video durante la cuarentena donde hacía gestos ciertamente sosprechosos.

Ellos han querido dejar eso en el olvido y centrarse en sus carreras. Así, el cantante daba una pista estos días atrás escribiendo en Twitter sobre el estreno de nueva música que venía con sorpresita: "'Haven't Met You Yet' fue el hermoso comienzo de un verdadero romance. 10 años después, la historia continúa en la extraordinaria secuela 'I’ll Never Not Love You'

En breves clips del nuevo video musical, se puede ver a Michael jugar con "cómo empezó" su historia de amor, frente a "cómo va" ahora que pasaron 10 años, dejando a los espectadores a la espera de la gran revelación: el cuarto embarazo de Luisana Lopilato.

Además, Michael Bublé explicó en una publicación de Twitter: "Hace quince años vieron que mi esposa tenía una canción que yo había escrito para ella, donde la encuentro en una tienda de comestibles, y al final de la canción se convierte en algo que es solo un sueño, y así que tuve esta idea: ¿por qué no puedo hacer la secuela?".

"Entonces, al final del video, descubrimos que, como M. Night Shyamalan, en lugar de ver personas muertas, nos damos cuenta de que, una vez más, imaginé todo esto, fantaseé con todo. Mi esposa y yo hemos vivido, creo, las escenas más románticas del cine y algunos de los mejores momentos de la historia del cine, y les rendimos homenaje, porque nos encantan. Y, al final del video, descubres una vez más que estoy soñando despierto".