El legislador Masso impulsa "un millón de votos contra el FMI"

El legislador Federico Masso encabezó el lanzamiento de la campaña con vistas a la consulta popular por el acuerdo con el FMI. La iniciativa tiene como consigna "Un millón de votos contra el FMI" y fue impulsada por el Movimiento Libres del Sur, junto a otros sectores políticos y sociales.

El objetivo de Libres del Sur es conseguir “un millón de votos” para expresar la voz de la ciudadanía sobre el acuerdo que impulsa el gobierno nacional con el FMI. “Buscamos llevar a la sociedad nuestra visión sobre el acuerdo con el FMI, consultar y dialogar con la gente, pero sobre todo, brindar un medio para que la ciudadanía se exprese ya que el gobierno no la ha tenido en cuenta en un tema que puede marcar la agenda del país por muchos años”, señaló Masso.

La fuga de capitales

“Es inconcebible que el gobierno nacional pague una deuda que, como mínimo, hay que investigar por ser un crédito político flojo de papeles; porque al hacerlo están legitimándola -advirtió-. Del préstamo ilegítimo asumido por el gobierno de Macri, de 44.500 millones de dólares, donde el propio FMI reconoce haber violado sus estatutos; los argentinos y argentinas no vimos un centavo, ya que no se invirtió en educación, salud, empleo, ni en infraestructura -remarcó-. Lo que sabemos es que hubo fuga de capitales, beneficios para acreedores privados y bancos ‘amigos’ y que el resto se utilizó para intentar buscar la reelección del ex presidente. Sin embargo, no son ellos los que se hacen cargo, quieren socializara con el pueblo, que deberá cargar con las consecuencias y sin siquiera haber sido consultado mediante las herramientas democráticas previstas por la ley argentina”, agregó.

Además, el legislador Masso manifestó preocupación por las consecuencias que sufrirá el país por la negociación con la entidad financiera. “Las condiciones que impone el FMI implican un ajuste a la clase media y a los más vulnerables -dijo-. El gobierno y Juntos por el Cambio le mienten a la gente diciendo que es el mejor acuerdo y que no hay otro camino; porque no se va a poder cumplir con lo estipulado en el mismo. El acuerdo, cómo está planteado, va a golpear los bolsillos de la gente con más pobreza, desocupación, menos consumo y tarifazos e impuestazos”, insistió.

Las urnas

Masso detalló cómo funcionará la Consulta Popular. “Por todas estas razones queremos que la gente se exprese a través de esta consulta. Bajo la consigna ‘Un Millón de Votos Contra el FMI’, realizaremos a cabo una votación los días 3, 4, 5 y 6 de marzo en todo el país. Se distribuirán en distintos puntos 10.000 urnas para que la gente vote. En Tucumán, habrá 1000 urnas a lo largo y ancho dela provincia. Con la participación de diversas organizaciones políticas y sociales, de la cultura, los derechos humanos y de todo el quehacer nacional y provincial que se van sumando a la propuesta. Pretendemos visualizar la mentira del gobierno y juntos por el cambio con respecto al pago de la deuda. La realidad es todo lo contrario de lo que están diciendo, como ejemplo cercano tenemos lo que ocurrió después del default de 2002: el país se fortaleció, tuvimos el crecimiento más importante de la historia nacional, se fortaleció las reservas, y se inició un ciclo virtuoso que hasta permitió pagarle al Fondo de contado allá por 2007. Hay otro camino posible para que el país salga adelante”, detalló.