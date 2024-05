Declaran ex colaboradores de Alperovich durante la campaña

Hasta aquí, en la mayoría de las audiencias se escuchó a testigos que habían sido llamados sobre todo por la fiscalía, representada por Sandro Abraldes, o por los querellantes Pablo Rovatti y Carolina Cymerman. Pero desde la última audiencia comenzó el turno de la defensa, a cargo de Augusto Garrido, miembro del estudio jurídico Cúneo Libarona. Los testigos Paula Véliz, Santiago Molina y Nicolás Frascarolo, todos allegados a Alperovich e incluso algunos de ellos colaboradores muy cercanos, aseguraron que no existían diferencias entre su jefe y la denunciante, quien en ese momento era secretaria privada del entonces senador. Y también dijeron que si había algo que la tenía mal a ella era lo que llamaron una relación tóxica y con tintes violentos con otro de los colaboradores de Alperovich y ex concejal de la Capital, David Mizrahi. La estrategia de la defensa se basa sobre todo en tratar de probar que la denuncia contra el ex gobernador fue armada para sellar su futuro político.