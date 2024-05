Los vecinos piden soluciones ante los constantes robos en El Cadillal

No todos los vecinos estaban al tanto de la reunión; y algunos otros prefirieron no ir y esperar a que luego les cuenten qué se resolvió. “El año pasado me robaron, la zona es muy insegura y eso que aquí vive mucha gente, pero los días de lluvia aprovechan que los habitantes están adentro de las casas y que la gente de fin de semana no irá a ver la casa. A mí me sacaron rejas, entraron a la casa y se llevaron algunas cosas. Tomé las medidas de poner alarma y cámaras de seguridad. Con eso estoy un poco más tranquilo, pero igual estoy revisando siempre porque la zona es insegura”, contó Matías Lucena, que además lamentó que a pesar de ser uno de los barrios más habitados la Policía no hace recorridos.