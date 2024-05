Paul Auster: "La obra de Stephen Crane está muy viva"

Stephen Crane murió con apenas 28 años. Náufrago, corresponsal de guerra, periodista, su salud por momentos endeble lo llevó a protagonizar su vida y no a ser espectador de ella. Su obra y esas vicisitudes fueron las que llevaron al escritor Paul Auster a embarcarse en La llama inmortal de Stephen Crane, una extensa y bella biografía, que funciona además como un verdadero rescate, ya que el autor de Leviatán descubrió que la obra de Crane había desaparecido de los planes de estudio norteamericanos. Pensando en esa desaparición, y a sabiendas de que es la juventud el momento que el ser humano transita mayoritariamente ardiendo, LA GACETA Literaria le preguntó a Auster durante una conferencia de prensa para toda Latinoamérica, por qué él recomendaría a los jóvenes leer a Crane. “Porque es tan inspirador y porque su obra es tan directa, tan profunda… esas serían las razones, pero nadie tiene que hacer nada. Si la gente no lo quiere leer es su asunto, tampoco me tienen que leer a mí. No se puede andar obligando a la gente a leer, claro que está el deseo en mucha gente que quiere leer libros, y mi libro está escrito para quienes quieran leerlo. Sé que estoy haciendo un pequeño aporte a la sociedad, y a la gente que le importa lo que le sugiero es que estos son libros que valen mucho la pena y que pueden cambiarlos”.