Tensión en el gobierno: "Pensé que era mi amigo, pero me confundí", le respondió Aníbal a Berni

El caso de la cocaína adulterada puso el foco en la lucha contra el narcotráfico, y el debate desató tensiones en el gobierno.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, respondió a las duras críticas de su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien había puesto en duda la capacidad del ámbito federal para darles pelea a las mafias dedicadas a la comercialización de estupefacientes.

"Lo que hizo fue patético", afirmó Berni este fin de semana, en una entrevista radial, en alusión al meme que publicó -y luego borró- Aníbal Fernández de su cuenta de Twitter.

"Nadie puede pensar que yo hago esos chistes, y ni siquiera aquellos que son estúpidos, le metieron fichas a Berni y él compró", sostuvo el funcionario nacional este lunes, en una entrevista con Radio 10.

Y desmintió al hombre del gobernador Axel Kicillof en cuanto a la reacción de las fuerzas federales ante el caso de la cocaína adulterada. "Cuando Berni me pidió colaboración, tardé un segundo en darle lo que me pidió; ni lo dudé. Por eso, no hay motivos para decir lo que él dice", cuestionó.

Además, se mostró dolido por la situación. "Que Berni haga lo que quiera, yo pensé que era mi amigo, pero la verdad me confundí. Yo no quiero pelear con nadie", advirtió.

Al margen de la polémica, indicó que no tiene "problema de trabajar" con Berni. "Las fuerzas tienen que tener contacto todos los días, y es sano que así sea. Hay mucho trabajo por hacer", añadió Aníbal Fernández.

En la entrevista, además, el ministro cargó contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien había vinculado la llegada del Frente de Todos al poder con el aumento de la importación de fentanilo, sustancia con la que, según las primeras versiones, se había "estirado" la cocaína adulterada.

"Todo lo que dijo Bullrich es de bruta", arremetió Aníbal Fernández.