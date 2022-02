"Desvergonzada": la respuesta de Aníbal Fernández a una dura acusación de Patricia Bullrich

El trágico caso de la cocaína adulterada, que causó más de una veintena de muertes y que motivó en la internación de unos 80 consumidores en Buenos Aires, derivó en un tenso cruce político.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, había publicado un tuit vinculando al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con la suba de la importación de fentanilo, sustancia con la cual, según la principal hipótesis, habría sido "estirada" la droga que generó los decesos.

"Ministro Fernández: explique el salto del 495% en la importación de fentanilo y sustancias similares en el último año. Usted sabe que estas sustancias terminan en el narcotráfico. ¿No le suena similar a lo que sucedió con la efedrina?", expresó la referente macrista.

El funcionario de Alberto Fernández no tardó en responder con duros términos a la polémica acusación de Bullrich, quien fuera ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri.

"Le respondo, Bullrich, ya que la ignorancia la abruma. Por su sugerencia ¿pretende que dejemos de importar medicamentos, para tratar las intubaciones de covid? Porque para eso se utiliza el fentanilo, desvergonzada", señaló Aníbal Fernández en un tuit. Y adjuntó capturas de pantalla de un texto en el cual se explica la aplicación de esta sustancia para casos de "intubación de pacientes críticos". Además, detalla que "de todos los opiáceos disponibles, el más usado es el fentanilo (...), ya que es más liposoluble que la morfina, produce menos liberación de histamina y proporciona mayor estabilidad hemodinámica".

La polémica no quedó allí, ya que Aníbal Fernández dio "retuit" a una serie de posteos con duros términos contra Bullrich. "No es burra, es perversa, cínica y miserable. Sabe muy bien del uso del fentanilo durante la pandemia. No tiene escrúpulos, lo viene demostrando hace rato con su carancheo permanente. Además, sabe muy bien que forma opinión a gente desinformada", expresa uno de los comentarios que compartió el ministro de Seguridad en su cuenta oficial.

Bullrich, por su parte, no se quedó callada. "El fentanilo para pacientes intubados es vía periférica venosa, y no en comprimidos sólidos o en polvo. Pusimos en alerta al país sobre el ingreso de esta sustancia", aseveró la referente del PRO. Y le compartió una nota periodística que, según dijo, respalda sus argumentos.

Aníbal Fernández retrucó: "Señora, ¿a quién puso en alerta? ¿No se da cuenta de que usted era la Ministra de Seguridad al momento de la publicación, y no había comenzado la pandemia?". La polémica, así, promete sumar varios capítulos.