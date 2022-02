Cocaína adulterada: aumentan las víctimas y se cree que hay más personas que no llegaron a los hospitales

Por el momento se desconoce cuál sería la sustancia que provocó las muertes de más de 20 personas, aunque desde la cartera sanitaria bonaerense señalaron que se trató de una intoxicación por opiáceos.

Por su parte, la fiscalía general de San Martín, a cargo de Marcelo Lapargo, advirtió que existe circulación de estupefacientes con “altísima toxicidad”.

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió “tirar toda la cocaína comprada en los últimos días”.

Al menos 12 personas fueron detenidas luego de una serie de allanamientos realizados en el asentamiento Puerta 8, en el partido bonarense de Tres de Febrero. Berni formó parte de los operativos y aseguró que uno de los bunkers ya había sido allanado hacía 45 días en otra investigación.

Además, se secuestraron varios envoltorios de cocaína, la cual será peritada para, posteriormente, realizar cotejos con la droga aportada por familiares de las víctimas.

“Es un hecho gravísimo para la salud pública y excepcional, no tenemos ningún antecedente. Nos hace pensar que la sustancia se incluyó deliberadamente. No es un error del proceso o no parece serlo porque todavía las pericias no están, pero se presume que podría haber mas víctimas que lamentablemente no llegaron al hospital”, dijo el fiscal Lapargo.

El Ministerio de Salud bonaerense emitió un alerta epidemiológico ante la identificación de los síntomas que presentaron las víctimas de consumo de cocaína adulterada en los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez. Según advirtieron, se trataría de una intoxicación por opiáceos y “se desconoce la existencia de otro producto vinculado”.