Andrada: “Quiero hacer un buen campeonato”

A pesar que firmó su contrato hace varios días, Federico Andrada recién está transcurriendo sus primeras horas en Tucumán. Ni siquiera conocía hasta ayer a la tarde el complejo en el que se entrenará al menos hasta fin de año. Idéntica situación para Nicolás Thaller, José Alexis Doldán, Gastón Gil Romero y Manuel Capasso. Todos están en la misma.

Todos aprovecharon las horas del domingo para conocer algunos departamentos y casas, donde se instalarán con su familia para descansar. Hubo algo de descanso, al menos hasta que se reencontraron en el José Salmoiraghi. “Es una ciudad muy linda, me sorprendió, recorrí parte de San Miguel y algo de Yerba Buena. Me gusta la calidez de la gente, me recibieron muy bien. Todavía estoy acomodándome a la provincia”, reconoció el nuevo número “7” de Atlético.

La llegada del delantero fue muy festejada por los hinchas, que siguieron el minuto a minuto de las negociaciones - bastante extendidas- a través de las redes sociales o actualizando constantemente la web de LA GACETA, buscando la noticia que anunciara la contratación del jugador con pasado en Aldosivi.

La buena nueva llegó recién el 24 de enero por la tarde. “Llegué con las intenciones de hacer un buen campeonato. Siempre me gustó Atlético, jugué muchas veces aquí, siempre se siente la gente, empujan al equipo, siempre es duro enfrentarlo en Tucumán. Me sedujo que me llamara el técnico (Juan Manuel Azconzábal) y el presidente, eso influye mucho para que uno se decida”, manifestó “Tanque”.

Con pocos entrenamientos al lado de sus compañeros, “Fede” se dio el gusto de sumar algunos minutos con Lanús y con Racing. De todas maneras, el propio jugador reconoce que aún le falta trabajo para estar listo para jugar. “Me quiero poner bien físicamente, vengo de estar unos meses inactivo, pero estos días serán claves para que llegue bien al inicio del torneo. Creo que lo haré sin ningún tipo de problema”, añadió el goleador. Ese adjetivo calificativo, que enorgullece a los delanteros, Andrada se lo ganó ya en las inferiores, convirtiéndose en el máximo goleador de las divisiones inferiores de River. “Hice muchos goles en inferiores, tengo ese título que es muy difícil si tomamos en cuenta que es un club como River y es un orgullo que pasen los años y siga ahí. Pero hoy me toca estar más maduro, más grande, ojalá que pueda convertir muchos aquí también, trabajo para eso”, remató el “7”, con los pies sobre la tierra.

Con respecto a la ubicación que le dará el DT dentro de la cancha, el delantero fue claro. “Me pide que sea media punta, que me mueva por el frente de ataque, para poder ayudar al equipo a convertir goles. Con el correr de los días me voy sintiendo mejor y creo que podré cumplir con lo que me pide. Siento que estoy en el mejor momento de mi carrera, con 27 años me siento maduro y con la experiencia necesaria para hacer un gran torneo”, admitió el goleador, que en las redes sociales no para de recibir muestras de apoyo por parte de los fanáticos. “Estoy agradecido por eso, espero darles muchas alegrías porque me están apoyando desde el primer momento”, concluyó.





Tomás sí, Mauro no

En la primera práctica en Tucumán, Tomás Cuello se entrenó a la par de sus compañeros en los ejercicios físicos y también en los que incluían a la pelota. Participó para los en un fútbol reducido sin arqueros. Por el contrario, Mauro Osores no estuvo en el predio.

Agenda

El plantel volverá a entrenarse hoy a partir de las 8.30 en el Complejo. Hasta el partido con Sarmiento (jueves 10), los entrenamientos serán en un turno. La intención era jugar un amistoso más contra Central Córdoba, pero el equipo santiagueño ya tiene otros compromisos.